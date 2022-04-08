Ceyhan’da 3.8 büyüklüğünde deprem

Adana’nın Ceyhan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre, Adana’nın Ceyhan ilçesinde saat 01.09’da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7.5 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.