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Ceyhan’da 3.8 büyüklüğünde deprem
Adana’nın Ceyhan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Genel 08.04.2022, 01:31
Adana’nın Ceyhan ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre, Adana’nın Ceyhan ilçesinde saat 01.09’da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7.5 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.