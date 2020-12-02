Çevrimiçi ‘Yerelde Basın Buluşmaları’nın ilki İç Anadolu Bölgesi özelinde gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Göç ve Uyum" konulu Yerelde Basın Buluşmaları’nın ilki, İç Anadolu Bölgesi özelinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Türkiye’de ulusal ve yerel basının vatandaşların göç ve yabancı algısı üzerindeki en büyük etkiyi oluşturan faktörler arasında yer alması nedeniyle basında doğru bilgilerin yer alması, doğru terminolojinin kullanımı ve haberin yapılış çerçevesi kapsamında yerel basın çalışanlarına yönelik farkındalık artırıcı bilgilendirmelerin yapılabilmesi amacıyla düzenlenen etkinliğe Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Akarca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Basın Yayın Dairesi Başkanı Büşra Karaduman Aktuna, Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu’nun yanı sıra İç Anadolu Bölgesi’nde görev yapan basın mensupları ve İç Anadolu Bölgesi İl Göç İdaresi Müdürleri katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Akarca, “Biz sığınmacılara ilgi göstermek, onlara kucak açmak, onların her türlü ihtiyaçlarını gidermeyi dinimizin bir gerekliliği, milli özelliklerimizin bir gereği olarak görüyoruz. Yerel medya olarak sizler de bütün haberlerde buna dikkat etmeniz lazım. Haberlerde Suriyeli mülteciler, Türk halkı şeklinde bir ayrıma gidilmemeli, bu konuda çok hassas olmanız gerektiğini zaten sizler çok iyi biliyorsunuz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Basın Yayın Dairesi Başkanı Büşra Karaduman Aktuna, “İletişim Başkanlığı olarak bizim için yerel medyanın önemi çok büyük. Bu sebeple bu buluşma için Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne teşekkürü bir borç biliyorum. Yerel medyamıza çok büyük bir önem, çok büyük bir görev düşüyor. Algıyı objektif bir şekilde yönlendirmek, yine yerel medyamıza düşüyor. Yerel medyamız hem sorunları tespit etmekte hem de bu sorunlara çözüm bulmada, yetkililerde farkındalık oluşturmada çok değerli bir role sahip” ifadesini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından “Türkiye’de Göç Yönetimi” başlıkla bir sunum yapan Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok, “7 bölgede gerçekleştireceğimiz Yerelde Basın Buluşmaları’nın ilkini İç Anadolu Bölgemizde gerçekleştiriyoruz. Toplantıyı bu lokasyondan başlatmamızın bir amacı var. Başından itibaren İç Anadolu Bölgesi’ndeki yerel basın son derece başarılı bir şekilde bu süreci kamu kurumları ile birlikte yönetti” dedi.

Dr. Ok, medyada dil birliğinin önemine de değinerek, “Medyanın negatif olanı değil de pozitif olanı, fırsat olanı, yönetilebilir olanı gündeme getirmesi, paylaşması son derece önemli” şeklinde konuştu.

Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu ise, “Çalışmalarımızda kamu kuruluşlarından sivil toplum kuruluşlarına, kanaat önderlerinden akademisyenlere kadar göç ve uyumun tüm faktörlerine yer veriyoruz. Ülkemizde yabancıların yerel toplumla uyum içerisinde yaşamaları için farklı konseptlerde çaba gösteriyor, binlerce insanla buluşup gönül köprülerimizi sevgi ve muhabbetle kuruyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Program kapsamında ayrıca Göç Uzmanları tarafından "Sosyal Uyum ve Yaşam Eğitimi", "Göç Terminolojisi", YİMER 157’nin Sunduğu Hizmetler"e yönelik sunumlar yapıldı. Basınla İlişkiler Grup Başkanlığınca ise “Basına Bakış” konulu sunum gerçekleştirildi. Programda toplumsal kabulün oluşmasında en önemli sorumluluğa sahip basın kuruluşlarının göç kavramlarına hâkim olması, Genel Müdürlüğün yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi sahibi olması, toplumsal kabulün önünde engel olan ifadelerden kaçınılması adına nelere dikkat edilmesi gerektiği gibi bilgilere de yer verildi.