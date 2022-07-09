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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Konyamızda doktor kardeşimize karşı işlenen saldırıyı kınıyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:"Konyamızda doktor kardeşimize karşı işlenen saldırıyı kınıyoruz"

Genel 09.07.2022, 08:15
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Konyamızda doktor kardeşimize karşı işlenen saldırıyı kınıyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:"Konyamızda doktor kardeşimize karşı işlenen saldırıyı kınıyoruz"

- "Şehitlerimizin kanlarının yerde kalmayacağını buradan bir kez daha ifade etmek isterim"

- "Hizmet aşkıyla, eser aşkıyla iş yapmaya hizmet etmeye devam edeceğiz ve her bayramda olduğu gibi bu bayramda da şehit ve gazilerimizi anacak, ziyaret edeceğiz"

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