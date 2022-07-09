Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:"Konyamızda doktor kardeşimize karşı işlenen saldırıyı kınıyoruz"

- "Şehitlerimizin kanlarının yerde kalmayacağını buradan bir kez daha ifade etmek isterim"

- "Hizmet aşkıyla, eser aşkıyla iş yapmaya hizmet etmeye devam edeceğiz ve her bayramda olduğu gibi bu bayramda da şehit ve gazilerimizi anacak, ziyaret edeceğiz"