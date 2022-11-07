Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından iddialara toplu açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, son günlerde birkaç basın yayın organında çıkan haberlere ilişkin Bakanlığın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının açıklamasında, Bakanlığın merkez birimlerinde görev yapan 3 bin 661 personel için, komisyon marifetiyle 15.06.2022-14.06.2025 tarihlerini kapsayan 36 aylık dönem için maaş protokolü ihalesi yapıldığı hatırlatılarak, ihaleye katılan 6 bankadan 14 bin 520 lira ile en yüksek teklifi veren Halk Bankası ile protokol imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, promosyon ödemesinin tek seferde peşin olarak 25 Haziran’da Halk Bankası tarafından personelin kendi hesabına yatırıldığı, Bakanlık hesabına yatırılan herhangi bir tutarın bulunmadığı ifade edildi.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışına Bakanlık personelinin katılımının zorunlu tutulmasının mümkün olmayacağına vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Promosyon sözleşmesine Millet Bahçesi açılış harcaması eklendiği ve memurlara ödenmesi gereken kişi başı tutarın düşürüldüğü iddiası da tamamen yalan, iftiradır. Yine bununla birlikte aynı yayın organı giyim yardımı konusunda da kasıtlı olarak gerçeğe aykırı ve basın etiği ile bağdaşmayan haberlere yer vermiştir. Bakanlığımızca merkez ve taşra birimlerinde görevli 14 bin 693 kişiye giyim yardımı yapılmış olup bu kişiler içinde Bakan ve Bakan Yardımcılarının olduğu yönündeki iddialar da tamamen hayal ürünüdür. Giyim yardımı alımına ilişkin olarak 30 Haziran tarihinde saat 14.30’da açık ihale yöntemiyle ihale yapılmış olup açık ihaleye ilişkin tüm bilgiler, Kamu İhale Kurumunun EKAP sisteminde açık erişimli olarak yer almaktadır."

“Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır”

“Hal böyleyken gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan konuları haber diye gündeme taşımak en hafif tabiriyle haksız, edepten yoksun bir linç girişimidir” denilerek duruma tepki gösterilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

“Günlerdir köşelerinden bize soru soranlara şimdi de biz soruyoruz. Birilerinden duyduğunuz yalanları, dedikoduları hangi Bakanlık kaynağına sorarak teyit ettiniz de köşenize taşıdınız? Duyduğunu, dedikoduyu ’haber’ diye yazmak hangi gazetecilik ahlakına sığıyor? İddianızı ispat edecek belgeleri de haber yapabilecek misiniz? Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”