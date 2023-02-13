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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: "Yürütülen çalışmalar kapsamında 33 bin 143 binada yer alan 153 bin 506 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi."
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: "Yürütülen çalışmalar kapsamında 33 bin 143 binada yer alan 153 bin 506 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi."
Genel 13.02.2023, 15:47
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: "Yürütülen çalışmalar kapsamında 33 bin 143 binada yer alan 153 bin 506 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi."