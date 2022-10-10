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Bakan Soylu: “Türkiye çapında kurulan 27 afet bölgesel lojistik depo ve 54 lojistik destek depomuz var”
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: "Yerel yönetimlerin 2023-2024 ve 2025 yıllarına ait bütçe tahminlerini 2 Eylül tarihine kadar YERELBİLGİ sistemine girmesi istenmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise bütçe tahminlerine ilişkin ve
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: "Yerel yönetimlerin 2023-2024 ve 2025 yıllarına ait bütçe tahminlerini 2 Eylül tarihine kadar YERELBİLGİ sistemine girmesi istenmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise bütçe tahminlerine ilişkin verilerini 8 Ekim Cumartesi günü saat 18.00’de sisteme girmiştir. Gerekli inceleme ve kontroller yapıldıktan sonra söz konusu veriler bugün Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na gönderilmiştir."
Genel 10.10.2022, 15:05
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: "Yerel yönetimlerin 2023-2024 ve 2025 yıllarına ait bütçe tahminlerini 2 Eylül tarihine kadar YERELBİLGİ sistemine girmesi istenmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise bütçe tahminlerine ilişkin verilerini 8 Ekim Cumartesi günü saat 18.00’de sisteme girmiştir. Gerekli inceleme ve kontroller yapıldıktan sonra söz konusu veriler bugün Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na gönderilmiştir."