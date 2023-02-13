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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: "13 ilde yürütülen hasar tespit çalışmaları kapsamında şu ana kadar 236 bin 410 binada yer alan 1 milyon 279 bin 576 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı."
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: "13 ilde yürütülen hasar tespit çalışmaları kapsamında şu ana kadar 236 bin 410 binada yer alan 1 milyon 279 bin 576 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı."
Genel 13.02.2023, 15:45
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: "13 ilde yürütülen hasar tespit çalışmaları kapsamında şu ana kadar 236 bin 410 binada yer alan 1 milyon 279 bin 576 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı."