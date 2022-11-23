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Grup toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ’Esad ve Sisi ile görüşme olacak mı?’ sorusuna yanıt verdi. Erdoğan, "Olabilir, siyasette küslük ve kırgınlık olmaz" ifadelerini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un, 5,9 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Düzce’nin Gölyaka ilçesine geçmesi planlanıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un, 5,9 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Düzce’nin Gölyaka ilçesine geçmesi planlanıyor.
Genel 23.11.2022, 13:23
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un, 5,9 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Düzce’nin Gölyaka ilçesine geçmesi planlanıyor.