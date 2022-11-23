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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un, 5,9 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Düzce’nin Gölyaka ilçesine geçmesi planlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un, 5,9 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Düzce’nin Gölyaka ilçesine geçmesi planlanıyor.

Genel 23.11.2022, 13:23
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un, 5,9 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Düzce’nin Gölyaka ilçesine geçmesi planlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un, 5,9 büyüklüğündeki depremin yaşandığı Düzce’nin Gölyaka ilçesine geçmesi planlanıyor.

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