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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "İstanbul’da 1,5 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştireceğiz. İstanbul’u tek bir riski yapı kalmayana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "İstanbul’da 1,5 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştireceğiz. İstanbul’u tek bir riski yapı kalmayana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.
Genel 02.04.2023, 16:41
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "İstanbul’da 1,5 milyon konutun dönüşümünü gerçekleştireceğiz. İstanbul’u tek bir riski yapı kalmayana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.