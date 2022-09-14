Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "İlk Evim İlk İş Yerim Projemiz açıklandıktan sonra heyecanla başvuru yapmayı bekleyenlere iyi bir haberim var. Başvurular gece itibarıyla başladı."