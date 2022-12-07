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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, poşet fiyatlarında 2023 yılında herhangi bir artışa gidilmeyeceğini ve 25 kuruş olarak kalacağını açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, poşet fiyatlarında 2023 yılında herhangi bir artışa gidilmeyeceğini ve 25 kuruş olarak kalacağını açıkladı.
Genel 07.12.2022, 20:20
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, poşet fiyatlarında 2023 yılında herhangi bir artışa gidilmeyeceğini ve 25 kuruş olarak kalacağını açıkladı.