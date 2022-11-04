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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: “Ekiplerimiz şu ana kadar bir camii minaresindeki hasar dışında olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadı”
Bakan Soylu: ”Buca’da, gerçekleşen 4.9 büyüklüğünde depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır”
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: “Ekiplerimiz şu ana kadar bir camii minaresindeki hasar dışında olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadı”
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Buca’da meydana gelen depreme ilişkin, “Ekiplerimiz şu ana kadar bir camii minaresindeki hasar dışında olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadı” dedi.
Genel 04.11.2022, 07:24
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Buca’da meydana gelen depreme ilişkin, “Ekiplerimiz şu ana kadar bir camii minaresindeki hasar dışında olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadı” dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, İzmir‘in Buca ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Güzel İzmir’imize geçmiş olsun. Ekiplerimiz şu ana kadar bir camii minaresindeki hasar dışında olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadı. Tüm kurumlarla koordineli bir şekilde süreci yakından takip ediyoruz” ifadelerine yer verildi.