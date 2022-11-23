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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: ”Düzce merkezli deprem birçok ilimizde de hissedildi”
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce merkezli deprem birçok ilimizde de hissedildiğini ekiplerinin sahada çalışmalarına başladığını açıkladı.
Genel 23.11.2022, 04:56
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce merkezli deprem birçok ilimizde de hissedildiğini ekiplerinin sahada çalışmalarına başladığını açıkladı.
Bakan Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Düzce merkezli deprem birçok ilimizde de hissedildi. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Gelişmeleri takip ediyoruz. Allah memleketimizi korusun” ifadelerini kullandı.