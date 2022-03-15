Çevre dostu Cepte ŞOK Motor’lar sokaklarda

Cepte ŞOK uygulamasıyla müşterilerine kesintisiz online hizmet sunan ŞOK Marketler’in kurduğu elektrikli araç filosu; ŞOK’un ekonomik ürünlerini raftaki fiyatıyla ve ek bir ücret almadan adreslere teslim etmeye başladı. ŞOK Marketler, büyük ilgi gören çevre dostu bin araçlık Cepte ŞOK Motor filosuyla Avrupa’nın en büyük elektrikli araç parkına sahip perakende şirketlerinden biri oldu.

Güvenilir ve kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla müşterilerine en yakın noktadan ulaştıran iş modeliyle 81 ilde 9 bin 247 mağazaya ulaşan ŞOK Marketler, yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Online alışveriş uygulaması Cepte ŞOK ile pandemide de müşterilerine kesintisiz hizmet sunan ŞOK Marketler’in artan talebi karşılayabilmek için kurduğu bin araçlık elektrikli araç filosu hizmete başladı. Ar-Ge süreci tamamen ŞOK tarafından yürütülen yüzde 100 elektrikli Cepte ŞOK Motor’lar çevre dostu olmaları ve düşük ulaşım maliyetleriyle dikkat çekerken nostaljik görüntüleriyle de ilgi topluyor. Ek bir taşıma ücreti almadan adrese teslimat yapan araçların yakın zamanda 81 ildeki tüm ŞOK müşterilerinin hizmetine sunulması planlanıyor.

Demirel: “Cepte ŞOK’a son iki yılda 60 milyon TL yatırım yaptık”

ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, dijital alandaki hizmetleri geliştirme ve müşterilerin değişen ihtiyaçlarına yanıt verme hedeflerine yönelik dijital altyapı çalışmalarına ciddi yatırım yaptıklarını vurgulayarak; bu çerçevede geliştirilen ve pandemide hizmet vermeye başlayan Cepte ŞOK uygulaması için kurulan Cepte ŞOK Motor filosuyla yaklaşık bin 300 kişiye istihdam sağlayacaklarını söyledi. Artan taleple beraber Cepte ŞOK uygulamasına son iki yılda yaklaşık 60 milyon TL yatırım yaptıklarını belirten Demirel sözlerine şöyle devam etti: “Marketlerimizin sipariş dağıtım ağını güçlendirmek için Cepte ŞOK Motor adlı elektrikli teslimat araçlarıyla geniş bir filo kurduk. Bu filoyla Avrupa’nın en büyük elektrikli araç parkına sahip perakende şirketlerinden biri olduk.”

Cepte ŞOK’ta teslimatlar artık daha da hızlı

Uygulamadan, web sitesi üzerinden ya da telefonla sipariş verilebilen Cepte ŞOK ile ŞOK Marketler raflarında yer alan tüm ürünler marketteki aynı fiyatla ilave bir ücret almadan adrese teslim ediliyor. Müşteriler isterlerse uygulama üzerinden, isterlerse kapıda kredi kartı/banka kartı ile veya nakit olarak ödeme yapabiliyor. Kullanıcı sayısı ve sipariş hacmi kısa zamanda hızla artan uygulamayla müşteriye ek bir maliyet getirmeden konforlu alışveriş imkanı sağlanırken, yeni hizmete giren Cepte ŞOK Motorlar ile teslimat süreci daha da hızlı hale geldi.