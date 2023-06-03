Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, tarım arazileri zarar gördü

Çorum’un Sungurlu ilçesinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu ve sağanak tarım arazilerine zarar verdi.

Akşam saatlerinde ilçe merkezi ve köylerinde yaklaşık 30 dakika süren sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığınarak korunmaya çalıştı. İlçe merkezinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, köylerde ceviz büyüklüğünde yağan dolunun ekili arazilere zarar verdiği öğrenildi.

Öte yandan yağış sonrası oluşan sel bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.