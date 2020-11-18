CEV’e Avrupa Komisyonu’ndan Ödül

Meslekî ve teknik eğitim uygulamalarının öncüsü olma vizyonuyla 32 yıldır çalışmalarına aralıksız devam eden Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV), Avrupa Komisyonu’ndan ödül aldı. Pandemi döneminde eğitimlerine ara vermeden, öğrencilere bilgisayar ve donanım desteğinin yanı sıra uzaktan simülasyonla eğitim ve uzaktan makine çalıştırma gibi uygulamalarla katkı sağlayan Vakıf, VET Excellence Ödülleri kapsamında Uzaktan ve E-Öğrenme Özel Ödülü’nün sahibi oldu. Ödül, Avrupa Komisyonu İş ve Sosyal Haklar Komiseri Nicolas Schmit tarafından takdim edildi.

Coşkunöz Holding’in, mesleki ve teknik eğitim kurumu olma misyonuyla 1988 yılında kurduğu ve binlerce kişinin hayatını değiştiren Coşkunöz Eğitim Vakfı, başarılarına her geçen gün yenilerini ekliyor. Mesleki eğitim alanındaki çalışmalarıyla kısa süre önce Avrupa Eğitim Vakfı Mükemmellik Ağı’na kabul edilen Coşkunöz Eğitim Vakfı, pandemi döneminde sağladığı teknik ekipman, uzaktan simülasyonla eğitim ve uzaktan makine çalıştırma gibi uygulamalarıyla Mesleki Eğitimde Mükemmellik Ödülleri kapsamında Uzaktan ve E-Öğrenme Özel Ödülü’nü almaya hak kazandı.

Oylamaya alınmadan ödüle layık görüldü

Avrupa Birliği’ne üye ve üyelik adayı ülkelerdeki mesleki eğitim alanındaki yüzlerce uygulama Şirketler ve Öğrenciler, Mesleki Öğretimde Yenilikçilik, Mesleki Öğretimde Mükemmeliyetçilik, Avrupa Ajansları, Uzaktan ve E-Öğrenme kategorilerinde değerlendirildi. Programda CEV, eğitim gören gençlerin pandemi dönemini daha güçlü atlatabilmeleri için verdiği belirsizlik yönetimi eğitim ve gelişim serisi ile jüri özel değerlendirmeleriyle ödülün sahibi oldu.

“Vakfımızın mirası umut, istihdam ve sürdürülebilirlik olacak”

Vakıf olarak 32 yıldır eğitim ve istihdam konularında yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ancak pandemiyle tüm rutinlerinin değiştiğini belirten Coşkunöz Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş, “Pandemi döneminde gençlerin hayatını kolaylaştırmak ve bu süreci daha hızlı atlatmalarını sağlamak için imza attığımız proje ile çok özel ve gerekli bir alana dokunduğumuzu hissediyoruz. Eğitim veren bir vakıf olarak, pandemi döneminde gençlerimizin ihtiyaç duyduğu bilgisayar ve teknik donanımları sağladık. Yine bu dönemde eğitimlerimizi çevrimiçi kanallara taşıdık. Aynı zamanda gençlerimize simülatörler ve sanal gerçeklik sınıfları ile gerçek makineler üzerinden eğitim verdik. Öte yandan bu süreçte kişisel gelişim eğitimleri de veriyor ve bir programın mentörlüğünü yapıyoruz. Eğitim ve programlarımızın belirsizliğini yönetme özellikleri, diğer çevrimiçi eğitimlerden ayrılması nedeniyle ödülü bize getirdi” dedi.

“Çocuklarımızın geleceğe umutla bakmalarını sağladık”

Vakfın her projesinin altında insanların hayatını değiştirmek olduğunu belirten Aktaş, “Aldığımız bu ödülle gerçekten doğru bir alana temas ettiğimizi ve faydalı bir iş yaptığımızı anladık. Onlarca ülkeden yüzlerce projenin 5 farklı kategoride değerlendirildiği yarışmada, projemiz oylamaya alınmadan jüri tarafından ödüle layık görüldü. Verilen bu değer bizim için ayrı bir gurur ve sevinç kaynağı oldu. En önemli ödül ise pandemi döneminde ellerinden tuttuğumuz gençlerin geleceğe umutla bakmalarını sağlamaktı. Coşkunöz Eğitim Vakfı olarak yalnızca geleceğe bıraktıklarımızla hatırlanacağımızı biliyor, tüm çalışmalarımızı da bu doğrultuda yürütüyoruz. Sürdürülebilirlik, istihdam ve daha da önemlisi umut, vakfımızın mirası olacak” şeklinde konuştu.