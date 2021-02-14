Çeşmeli esnaftan Sevgililer Günü’nde keman eşliğinde paket servisi

İzmir’in Çeşme ilçesinde bir işletme, Sevgililer Günü’nde keman eşliğinde şarkılı paket servisi yaptı.

Pandemi önlemleri nedeniyle sadece paket servisle hizmet vermeye devam eden Çeşme’nin markalaşmış işletmesi, Sevgililer Günü’nde keman eşliğinde paket servisi yaptı. Babası Reşat Akbaykal ile birlikte işlettiği mekanda özel günlerde yaptığı etkinliklerle müşteri memnuniyetini arttırmaya çalışan Selim Akbaykal, Sevgililer Günü’nde de hem pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan müzisyenlere destek olmak hem de müşterilerine unutulmayacak hoş bir an yaşatmak için kemancı eşliğinde paket servis hizmeti verdi.

Paket servisine kemancı ile birlikte giden Selim Akbaykal müşterilerine siparişlerini kemancının çaldığı melodiler eşliğinde teslim ederken, müşterileri şaşkınlık yaşadılar. Akbaykal, müşterilerinin Sevgililer Günü’nü kutlayarak, arzu ettikleri bir şarkıyı kemancının çalacağını, şarkıya eşlik etmelerini rica etti. Sevgililer Günü sürprizinden memnun olan ev sakinleri, neşe içinde şarkılara eşlik ettiler.

"Müşterilerimize romantik bir jest yapmak istedik"

Selim Akbaykal, "Çeşme, eğlenceyi seven insanların buluşma noktası. Biz de Çeşme’de hizmet veren bir işletme olarak 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla müşterilerimize romantik bir jest yapmak istedik. Pandemi döneminde kapalı olan eğlence mekanlarında çalışan müzisyenleri de unutmayarak, paket servisimizi romantik müzik eşliğinde yapıyoruz. 14 Şubat Sevgililer Günü’nü bu şekilde kutlamayı ve müşterilerimize bu şekilde sürpriz yapmayı düşündük. Umarım müşterilerimizi memnun etmişizdir" dedi.