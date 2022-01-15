Çeşme’de iki bölge 3. Derece Arkeolojik Sit alanı ilan edildi

Turizm cenneti Çeşme ilçesindeki Germiyan Mahallesi’nde, iki bölgenin 3. Derece Arkeolojik Sit ilan edilmesine ilişkin ilan Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda, Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 1 No’lu Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu yaptığı incelemeler sonucunda, Çeşme ilçesindeki Germiyan’daki iki bölgede, Geç Roma-Erken Bizans ve Osmanlı Dönemi’ne ait çatı kiremiti ve seramik parçaları bulunduğu belirtildi. İki bölgede, koruma amaçlı imar planı hazırlanıp bakanlık tarafından onaylanana kadar, bölgede yapılacak çalışmalar ile ilgili Koruma Bölge Kurulu’nun görüşleri alınacağı ifade edildi.

İlanda, 3. Derece Arkeolojik Sit ilan edilen bölgelerden toprak, kum alınamayacağı, bu bölgede; kireç, taş, tuğla, mermer, kum ve maden ocakları açılamayacağı; toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı dökülemeyeceği de kaydedildi.