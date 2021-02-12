Çeşme’de hortum felaketinin ardından Urla’yı dolu vurdu: Seralar delik deşik

İzmir’in Çeşme ilçesindeki hortum felaketinin ardından, Urla’da da ceviz büyüklüğünde yağan dolu seraları vurdu. Seralar delik deşik olurken, Kenan Balcılar, "Bir ömür boyu böyle bir şey görmedim. Ceviz büyüklüğünde havdan resmen taş yağdı" dedi.

Çeşme ilçesindeki hortum felaketinin ardından aynı dakikalarda da Urla’da dolu yağışı etkili oldu. Yağan ceviz büyüklüğündeki dolu herkesi şaşırttı. Dolu yağışı özelikle seraları vurdu. Yağışla seralar delik deşik oldu. Bölgedeki seralar bölgesindeki hemen hemen bütün seralarda bu tür manzaralar ortaya çıkarken, seracılık yapan vatandaşlar hasarlarının büyük olduğunu ifade etti.

Urla ilçesindeki Kuşcular Mahallesi’ndeki dolu yağışının ardından ise hasarın boyutu gün aydınlandığında ortaya çıktı.

"Ceviz büyüklüğünde havadan resmen taş yağdı"

Seracı Kenan Balcılar, "Benim baba mesleğim bu iş, görülmemiş bir afet. Urla’da bir ömür boyu böyle bir şey görmedim. Ceviz büyüklüğünde havadan resmen taş yağdı. Ayaz ve don, akşamları eğer bu şekil giderse ürünlerim hep telef olacak. Ekmek paramız gidecek. Halimiz çok kötü, yarım saat yağan dolu yağışından seram bu hale geldi. Zararım yaklaşık 60-70 bin TL, ürünlerimi yeni dikmiştim. Seram delik deşik oldu. Naylonların değişmesi gerekiyor yoksa ürünlerimin hepsi telef olacak" dedi.

Öte yandan, yaşanabilecek yeni bir dolu yağışına karşıda vatandaşlar önlem aldı, araçların üzerini örttü.