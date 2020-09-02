Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, mecliste baygınlık geçirdi
ÇEŞME BELEDİYESİNİN EYLÜL AYI MECLİSİ TOPLANTISINDA BAYGINLIK GEÇİREN ÇEŞME BELEDİYE BAŞKANI EKREM ORAN, HASTANEYE KALDIRILDI.
Çeşme Belediyesinin Eylül ayı meclisi toplantısına başkanlık ettiği sırada baygınlık geçiren Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, hastaneye kaldırıldı.
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Çakabey Kültür Merkezinde yapılan Çeşme Belediyesi Eylül ayı meclisi toplantısı devam ederken kendini iyi hissetmediğini belirterek yardımcılarından tansiyon aleti istedi ve meclis oturumuna kısa bir ara verdi. Ara sırasında tansiyonunu ölçtüren Ekrem Oran’ın nabız atışı çok yüksek çıktı. Bunun üzerine belediye meclis üyeleri ve izleyenlerden müsaade isteyerek oturumu yönetmesi için meclis üyesi Aybars Yıldırım’a devreden Ekrem Oran, salondan çıkmak için hareketlendiği sırada baygınlık geçirdi. Çeşme Devlet Hastanesine kaldırılan Başkan Oran, yapılan yoğun tetkiklerinin ardından evinde istirahat etmesi tavsiye edilerek taburcu edildi.
Ağustos ayı içerisinde de hastaneye kaldırılmıştı
Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, ağustos ayı içerisinde de rahatsızlanmış ve Çeşme Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Oran, yapılan tetkikler temiz çıkınca taburcu edilmişti.
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