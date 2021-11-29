Cerablus’taki OSB’de binlerce Suriyeliye iş fırsatı

Fırat Kalkanı Operasyonu ile terörden arındırılan Cerablus’ta oluşturulan organize sanayi bölgesinde inşaatı süren dükkanlar binlerce Suriyeliye iş imkanı sunacak.

Fırat Kalkanı Operasyonu ile terörden arındırılan bölgelerde yapılan projeler, Suriyelilere çalışma imkanı sunuyor. Terörden arındırılan bölgelerde tekstil, demir doğrama, çeşitli fabrikaları ve plastik döküm fabrikaları da kuruluyor. Çobanbey’de oluşturulan OSB’de 1 bin 338, Cerablus’ta ise 240 dükkanın inşaatı sürüyor.

Cerablus Organize Sanayi Müdürü Mühendis İhsan Halil, kurulan sanayi bölgesi ile birlikte farklı iş kollarını bir araya getirmeyi amaçladıklarını ifade ederek, bölgedeki ekonomik hareketi canlandırarak yüzlerce Suriyeliye iş imkanı sağlanacağını sözlerine ekledi.

20 dönümlük alanda kuruluyor

Cerablus kentindeki Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tarık Deda, sanayi bölgesinin Halep’in doğusundaki Cerablus kentindeki yerel meclisin denetimi altında olduğunu ifade ederken, 20 dönümlük bir alanda kurulduğunu aktardı.