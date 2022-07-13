Cennet bahçesinde randevulu sistem

Suudi Arabistan tarafından hac ve ziyaretlere ilişkin yapılan düzenlemeler salgın sonrası dönemde de devam ederken Hadis-i Şerif ile önemi ifade edilen Ravza-i Mutahhara’ya (cennet bahçesine) randevusuz girmek mümkün değil.

Suudi Arabistan tarafından hac ve ziyaretlere ilişkin yapılan düzenlemeler salgın sonrası dönemde de dikkat çekiyor. Hac ibadetlerini yerine getirerek Mekke’den ayrılan hacılar, Medine-i Münevvere’de Peygamber Efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) kabrini ziyaret ederken büyük bir heyecan ile Peygamber Efendimizi(sallallahu aleyhi ve sellem) ziyarete giden hacılar, Hadis-i Şerif ile cennetten bir bahçe kabul edilen cennet bahçesinde namaz kılıp dua etmek istiyor. Suudi Arabistan’ın salgının sonrası aldığı önlemler çerçevesinde, Hadis-i Şerif ile önemi ifade edilen Ravza-i Mutahhara’ya (cennet bahçesine) randevusuz girmek mümkün değil. Hacılar, daha önce sıkışık bir şekilde sıra bekleyerek yaptıkları Ravza-i Mutahhara ziyaretlerini artık geldikleri kafileye verilen randevu sistemi ile düzenli olarak yapıyor. 20 dakikalık bekleyişin ardından mescide alınan hacıların Cennet bahçesinde yaklaşık 20 dakika ibadet etmelerine müsaade ediliyor. Bab-ü Selam kapısından girip Peygamber Efendimizi de(sallallahu aleyhi ve sellem) selamlamak yine bahçede oluşturulan kulvarlardan girmek ile mümkün olabiliyor. Ancak, ikinci bir ziyaret pek mümkün olmuyor.

Medine’de bulunan Mescid-i Nebevi, Kabe’den sonra yer yüzündeki mescitlerin en faziletlisi kabul ediliyor. Mescid-i Nebevi’de Peygamber Efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) kabri ile hutbe irad ettikleri minberi arasındaki alana tertemiz bahçe anlamına gelen Ravza-i Mutahhara deniliyor.

Efendimizin Hadis-i Şeriflerinde, “Evimle minberimin arası cennet bahçelerinden bir bahçedir ve minberim havzımın üzerindedir ve minberimin ayakları cennet üzerindedir” ifadeleri bu alandaki ibadetlerin çok kıymetli olduğunu gösteriyor. Buna göre, burada bilinçli bir şekilde bulunan, namaz kılan veya başka bir ibadette bulunan, yaptığı şeyleri Cennet bahçelerinden birinde yapmış gibidir.

Ravza-ı Mutahhara’nın, nasıl bir cennet bahçesi olduğu konusunda çeşitli yorumlar yapıldı.

İmam Malik gibi bazı alimler, “Bu bahçe gerçek bir cennet bahçesidir ve ahirette cennete nakledilecektir” demişlerdir.