Cenap Aşcı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ulaşım hizmeti veren Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü'nde (EGO) genel müdür yardımcılığı yapan Cenap Aşçı, 2011 yılında Gümrükler Genel Müdürlüğü'nde önce genel müdür yardımcılığı ve daha sonra genel müdür görevlerinde bulundu. 2015 yılında ise 3 ay süreyle Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak görev yaptı.

CENAP AŞÇI İSTİFA MI ETTİ?

Temmuz ayında yurt genelinde yaşanan orman yangınları sonrasında sık sık gündeme Türk Hava Kurumu'nun (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, görevinden istifa etti.

KKonuyla ilgili TELE 1'e konuşan hukukçu Haluk Pekşen, şu ifadeleri kullandı:

"Cenap Aşçı’nın istifası kesin. THK büyük bir borç içinde. Bazı tefecilerin kurum gelirleri üzerinde baskı oluşturdu. Kayyum heyetinin de kuruma katkısı olmadı. Neden istifa edildiğini bilmiyoruz ama yeni heyetin oluşması için olağanüstü kurula taşınması gerekiyor."

CENAP AŞÇI'NIN HAYAT HİKAYESİ

1 Mart 1967 tarihinde Aksaray'da dünyaya geldi. 2021 yılı itibarıyla 54 yaşındadır.

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını ABD'de Boston Üniversitesi Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalı'nda yaptı.

1989 yılında Gümrük Müfettiş Yardımcılığı, 1993 yılında Gümrük Müfettişliği, 2000 yılında Gümrük Başmüfettişliği görevlerinde bulundu.

Cenap Aşcı; Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı, Gümrükler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı, EGO Genel Müdür Yardımcılığı, Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Gümrük Rapor Okuma Komisyonu üyeliği, Gümrükler Genel Müdür Yardımcılığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı.

Kasım 2015 genel seçimleri öncesi kurulan seçim hükümetine Gümrük ve Ticaret Bakanı olarak bağımsız olarak atandı.

31 Mart 2016 tarihinde Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.

16 Ekim 2019 tarihinde yönetim kurulu üyelerinin birçoğunun ayrılması dolayısıyla mahkeme tarafından Türk Hava Kurumu'na (THK) kayyum atandı. Kayyum heyeti başkanı olarak o tarihten beri THK Başkanlığını yürüten Cenap Aşçı, 6 Eylül 2021 günü görevinden istifa etti.

Temmuz 2021'de Türkiye genelinde meydana gelen orman yangınları sırasında THK uçaklarını etkin kullanmadığı ve canlı yayında yaptığı "Düğündeydim" açıklamaları, kamuoyunda eleştirilere neden oldu.

Cenap Aşcı, Evli ve 3 çocuk babasıdır.