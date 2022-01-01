Çekya’da yeni yıl coşkuyla kutlandı

Çekya’da korona virüs (Covid-19) salgınına karşı uygulanan yasakların hafiflemesinin ardından başkent Prag’da yeni yıl coşkuyla kutlandı. Prag’ın ünlü meydanı Staromestke Namesti’de toplanan binlerce kişi ise, yeni yılı meydanda havai fişeklerle karşıladı.

Tüm dünya yeni yıla girmenin heyecanını yaşarken Çekya’nın başkenti Prag’da da yeni yıl coşkuyla kutlandı. Geçtiğimiz yıl korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle yeni yıl kutlamaları yapılamazken, bu yıl 25 Aralık tarihinden itibaren hafifleyen Covid-19 yasakları nedeniyle insanlar yeni yılı Prag’ın ünlü meydanı olan Staromestke Namesti meydanında karşıladı. Salgının başlangıcından bu yana havai fişek gösterileri düzenlemeyen Prag Belediyesi’nin bu kararına rağmen binlerce kişi, Staromestka Namesti meydanında havai fişeklerle yeni yılı karşıladı.

Prag’da 6 kişi gözaltına alındı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da meydanda kurulan Noel ağacının etrafında binlerce kişi şarkılar söyleyerek yeni yılı karşılarken, Prag’ın yeni yıl kutlamalarının ilk adresi olan Vaclavske namesti meydanının önceki yıllar kadar dolu olmadığı gözlemlendi. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı meydanlarda 6 kişi gözaltına alındı. Çevresel nedenlerle alınan karar kapsamında 2016 yılından beri havai fişek gösterilerinin yapılmadığı Brno kentinin dışında, Ostrava, Pilsen, Mlada Boleslav ve Olomouc gibi diğer büyük kentlerde de havai fişek gösterileri düzenlendi.

Yeni yılın ilk yaralanmaları havai fişekten dolayı gerçekleşti

Başkent Prag’daki yeni yıl kutlamaları sırasında kullanılan havai fişeklerden yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Prag itfaiyesi ise havai fişeklerden çıkan 15 yangına müdahale ettiklerini duyurdu. Çekya hükümetinin aldığı yeni kararlar kapsamında ülkede, açık olan restoran ve barlara son 180 gün içinde Covid-19’a yakalanmış veya iki doz Covid-19 aşısını olmuş kişilerin girmesine izin verildi. Hükümet yılbaşı gecesine özel aldığı önlemler kapsamında restoran ve barlara 50 kişiden fazla kişinin giremeyeceğini kararlaştırırken, kentte bazı vatandaşlar tarafından bu kurala uyulmadığı görüldü.