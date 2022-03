Çekya’da “Ukrayna’yı Kurtar” konserine büyük ilgi

Ukrayna’yı Kurtar-Savaşı Durdur (Save Ukraine-#StopWar) adı altında küresel boyutta düzenlenen ve 20 ülkede yayınlanan konserin, Çekya’nın başkenti Prag’taki ayağına halk büyük ilgi gösterdi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 32’nci gününde devam ederken, Polonya’nın başkenti Varşovav merkezli “Save Ukraine - #StopWar" (Ukrayna’yı Kurtar - Savaşı Durdur) adı altında uluslararası yardım konseri düzenlendi. Küresel boyutta düzenlenen konser aralarında Prag, Berlin, Madrid, Tel Aviv, Vilnius, Tiran, Londra, Riga, Stockholm, Ankara ve Budapeşte’nin aralarında bulunduğu 20 dünya başkentinde meydanlara kurulan dev ekranlardan yayınlandı.

Ukrayna’ya yardım için düzenlenen konser Çekya’daki ayağı ise başkenti Prag’ın Staromestske Namesti Meydanı’nda düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı etkinlikte, katılımcılar ellerinde Ukrayna bayrağı ve savaş karşıtı pankartlar taşıdı. Çoğunlukla kadın ve çocuklardan oluşan kalabalık, yayınlanan görüntüler sırasında zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

İki saat süren konsere, Imagine Dragons, Nothing But Thieves, Fatboy Slim, Craig David ve Eurovision birincileri Salvador Sobral ve Netta gibi dünyaca ünlü sanatçılar ve gruplar sahne alırken, Dakha Brakh, Ruslan, THE HARDKISS, Jamala, Go_A, MONATIK, Alyon Alyon gibi Ukraynalı sanatçılar da yer aldı.

Emine Erdoğan’ın mesajı da yayınlandı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve eşi Olena Zelenskiy’nin de canlı bağlantı ile katıldığı etkinlikte bazı devlet adamlarının eşlerinin gönderdikleri destek mesajlarının kısa görüntüleri de yayınlandı. Görüntülerde ilk sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın gönderdiği mesajın kısa görüntüsü verildi.

“Erdoğan’a teşekkür ediyorum”

Meydanda konseri takip edenlerden Ukraynalı bir kadın, “Türkiye devletinin Başkanı Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadı. Putin’den korkmuyor. Bizim liderimiz Zelenskiy de Putin’den korkmuyor ve ülkeyi terk etmiyor. Teşekkür ediyorum” dedi.

“Bugüne kadar gelmiş en iyi lider Zelenskiy’dir”

Etkinliğe katılan 9 yaşındaki Ukraynalı Olga ise, “Bugüne kadar gelmiş en iyi lider Zelenskiy’dir. Ukrayna kazanacak, Rusya kaybedecek. Ukrayna çok güzel bir ülke ve çok iyi insanları var. Kiev’deydim ve Putin’in yaptıkları çok kötüydü. Kiev’i bombaladı, insanları öldürdü. Yaşasın Ukrayna, yaşasın kahramanlar” ifadelerini kullandı.

“Lütfen Putin’i durdurun”

Anastasia Boyko isimli bir Ukraynalı ise yaptığı açıklamada, “Ukrayna’nın doğusundanım. Rusça konuşuyorum. Yapılanlar inanılmaz. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar ölüyor. Lütfen bu savaşı durdurun, lütfen Putin’i durdurun” dedi.