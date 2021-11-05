banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Fahrettin Altun: Bakan Elvan görevinin başındadır!
Fahrettin Altun: Bakan Elvan görevinin başındadır!
Eminevim'de üst düzey atama
Eminevim'de üst düzey atama
Çeyrek 908 TL'ye çıktı
Çeyrek 908 TL'ye çıktı
CSKA Moskova: 82 - Fenerbahçe Beko: 91
CSKA Moskova: 82 - Fenerbahçe Beko: 91

Çekya’da Türk kızı Yıldız’a büyük ödül

Kurucuları arasında Prens Charles, Çekya’nın ilk Devlet Başkanı Vaclav Havel ve Çekya’nın eski Dışişleri Bakanı Karel Schwarzenberg’in bulunduğu ülkenin en prestijli lisesi olan Prag İngiliz Koleji’nin (The English College in Prague) düzenlediği Kurucular Günü (Founders Day) ödül töreninde, Kurucular Akademik Ödülü’nü 18 yaşındaki Türk kızı Nisan Yıldız kazandı.

Genel 05.11.2021, 11:12
Çekya’da Türk kızı Yıldız’a büyük ödül

Kurucuları arasında Prens Charles, Çekya’nın ilk Devlet Başkanı Vaclav Havel ve Çekya’nın eski Dışişleri Bakanı Karel Schwarzenberg’in bulunduğu ülkenin en prestijli lisesi olan Prag İngiliz Koleji’nin (The English College in Prague) düzenlediği Kurucular Günü (Founders Day) ödül töreninde, Kurucular Akademik Ödülü’nü 18 yaşındaki Türk kızı Nisan Yıldız kazandı.

Çekya’nın ilk özel okulu olan ve tüm ülke içerisinde en saygın lise olarak kabul edilen Prag İngiliz Koleji, her yıl düzenlediği Kurucular Günü’nü bu yıl da ödül töreni ile kutladı. Okul Müdürü Dr. Nigel Brown’ın açılış konuşması ile başlayan ödül töreninde, Çekya’nın ilk Devlet Başkanı olan ve 2011 yılında hayatını kaybeden Vaclav Havel’in, okulun 2004 yılındaki törenine yolladığı video mesajı yayınlandı. Avrupa’nın soylu ailelerinden olan Scharzenberg ailesinin üyesi, Çekya Eski Dışişleri Bakanı ve Çekya’nın TOP 09 partisinin genel başkanı olan Karel Schwarzenberg de bir konuşma yaptı. Okul öğrencileri tarafından gerçekleştirilen müzik ve tiyatro performanslarının ardından ödüller açıklanmaya başlandı. Çeşitli dallarda verilen alt ödüllerin sonrasında en önemli ödül olan Kurucular Akademik Ödülü’nün bu yılki kazananları Ema Srnkova, Victorie Rehakova ve 18 yaşındaki Türk kızı Nisan Yıldız oldu.

“Eğitimimi tamamlayıp tecrübe kazandıktan sonra ülkeme dönüp katkı sağlamak isterim”

Nisan Yıldız yaptığı açıklamada, “Bu anlamlı ödülü aldığım için çok mutluyum, kendimle de gurur duyuyorum. Bütün çalışmalarımın karşılığını aldığımı düşünüyorum. Üniversitede makine mühendisliği okuyup master eğitimimde daha spesifik bir mühendislik alanı seçmek istiyorum. Eğitimimi tamamlayıp tecrübe kazandıktan sonra ülkeme dönüp katkı sağlamak isterim” dedi.

Türkiye’deki öğrencilere seslenen Yıldız, “Derslerle işlenen konuların özünü anlamaya, öğrenmeye çalışsınlar. Hayat, sınavda yaptığımız netler değil. Sınavdan çok net yapmak öğrendiğimiz anlamına gelmiyor. Sınavdaki netlere odaklanmak yerine, kendime ne katabilirim, bilgiyi nasıl kullanabilirim diye bakarak, kendilerini daha da geliştireceklerini, öğrenme sürecinden de zevk alabileceklerini düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

Karel Schwarzenberg ise “Okulun kuruluşunda yer almış olmaktan mutluyum. Okulun sadece Çek öğrencileri değil Alman, Fransız, Türk gibi birçok ülkeden öğrencisi bulunuyor. Bu da okulun ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Tanrı’ya şükürler olsun ki bugün bu ortamda, öğrencilerle birlikteyim. Onların gelecekte çok iyi yerlere geleceklerinden eminim” açıklamasını yaptı.

Okul Müdürü Dr. Nigel Brown de okulun gerçekten çok iyi bir okul olduğunu ifade ederek, “1989’daki özgürlük hareketi sonrasında kurulan okul, bugünlere kadar geldi. Nisan gibi öğrencilerinin olmasından dolayı mutluyuz ve Vaclav Havel’in konuşmasındaki umutlarını bu okulda görüyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6