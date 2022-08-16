Çekya’da Kinder’in 15 çeşidine yönelik satış kısıtlaması devam ediyor

İtalyan Ferrero firmasının Belçika’daki fabrikasında üretilen bazı ürünlerinde salmonella bakterisinin tespit edilmesinin ardından, Çekya pazarından toplatılan ürünlerdeki satış kısıtlaması devam ediyor.

İtalyan şekerleme üreticisi Ferrero, geçtiğimiz Nisan ayında Belçika’daki fabrikasında üretilen bazı Kinder marka ürünlerinde salmonella bakterisi tespit edilmesi sonrasında Çekya pazarındaki ürünleri geri çağırarak imha etmiş ve ürünleri satın almış olan kişileri ürünleri tüketmemeleri konusunda uyarmıştı. Çekya’da geri çağırılan 15 çeşit Kinder ürününün satışındaki yasak hala devam ederken, yasak bulunmayan ürünler ise marketlerin raflarında bulunmaya devam ediyor.

“Diğer ürünlerin satışına devam ediyoruz”

Çekya’da faaliyet gösteren Alman market zinciri Kaufland’ın iletişim bölümünden Renata Maierl “Üretici firmanın talebi ile bazı Kinder ürünlerini tüm şubelerimizden geri çağırdık. Üretici firma, ürünleri bizden geri teslim aldı. Biz herhangi bir şekilde ürünleri imha etmedik. Bizim marketlerimizde sattığımız Kinder ürünlerin içerisinde sadece 3 model geri çağrıldı, bunlar Kinder maxi suprise (100 gram), Kinder maxi suprise divci (100 gram) ve Kinder Schoko-bons (125 gram). Bu ürünlerin dışındaki diğer ürünlerin satışına ise devam ediyoruz. Bugüne kadar ise müşterilerimizden salmonella bakterisine rastlandığına dair bir geri almadık” dedi.

Çekya’da salmonella vakası görülmedi

Çekya Ulusal Sağlık Enstitüsü (SZU) sözcüsü Ondrej Daniel yaptığı açıklamada olayın duyulduğu günden bu yana Çekya’daki laboratuvarlarımızda Kinder çikolatalarla bağlantılı bir salmonella vakasına rastlamadık” dedi. Çekya Ulusal Sağlık Enstitüsü (SZU) ayrıca, Çekya’da 2008 yılından bu yana salmonella bakterisinin görülme sıklığının sabit kaldığnı, yılda 100 bin kişide 105 vaka ile istikrarlı bir eğilim gözlemlendiği bildirildi.