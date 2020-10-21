Çekya’da dükkanlar kapatıldı, evden çıkışlara sınırlama getirildi

Korona virüsün ikinci dalgasıyla mücadele eden Çekya’da hükümet gıda satışı yapan dükkanlar ve eczaneler dışında tüm dükkanların kapatılmasını kararlaştırdı. Evden çıkışlara ise doktora ve markete gitmek dışında sınırlama getirilen ülkede söz konusu kısıtlamaların 3 Kasım Salı gününe kadar devam edeceği bildirildi.

Orta Avrupa ülkelerinden Çekya’da 11 bin 984 yeni vak’a ile korona virüs pandemisinin başından bu yana bugün en yüksek vaka tespit edildi. İkinci dalganın sert yüzünü gösterdiği ülkelerden bir diğeri olan Çekya’da vak’a sayısı her geçen gün artarken, ülkedeki aktif korona virüs vak’asının ise 113 bin olduğu belirtildi. Artan vak’aların sağlık sistemi üzerinde büyük yük oluşturmasından hareketle Çekya hükümeti bugün yeni bir dizi önlem aldı. Sağlık Bakanı Roman Prymula sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yarından itibaren geçerli olmak üzere vatandaşların evlerinden çıkışına sınırlama getirildiğini, gıda maddesi satan dükkanlar ve eczaneler dışındaki tüm iş yerlerinin kapalı olacağını bildirdi. Bu kapsamda vatandaşlar evlerinden yalnızca doktora, market alışverişine çıkabilecek, yeşil alanlar ve parklarda en fazla iki kişi bir arada olabilecek. Gıda ve temizlik maddeleri satan iş yerleri, eczaneler dışındaki tüm iş yerleri kapalı olacak.

Kamusal alanlarda maske takmanın zorunlu olduğu ülkede okullar, restoranlar, barlar halen kapalı bulunuyor. Yarından itibaren yürürlüğe girecek önlemlerin şimdilik 3 Kasım Salı gününe kadar geçerli olacağı bildirildi. Çekya Başbakanı Andrej Babis ise son önlemlerin sağlık sistemi üzerindeki yükü hafifletmek ve vak’a sayısındaki artışı frenlemek amacıyla alındığını açıkladı.

Öte yandan Çekya İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Jan Hamaczek korona virüse yakalandı. Sosyal medya hesabından korona virüs testinin pozitif çıktığını duyuran Hamaczek kendisini karantinaya aldığını, çalışmalarına ise evden devam edeceğini bildirdi.