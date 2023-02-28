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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Destici deprem bölgesinde Alperen Ocakları Arama Kurtarma ekibi ile görüştü
CEKUT ekipleri görev yerlerine döndü
CEKUT ekipleri deprem bölgesindeki çalışmalarını tamamlayarak görev yerlerine döndü.
Genel 28.02.2023, 17:50
CEKUT ekipleri deprem bölgesindeki çalışmalarını tamamlayarak görev yerlerine döndü.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Ekibi (CEKUT) Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk anından itibaren bölgede çalışmalarını sürdürdü. Onlarca kişiyi sağ olarak enkazdan çıkaran 326 kişilik 11 ekip, çalışmalarını tamamlayarak görev yerlerine döndü.