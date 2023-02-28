CEKUT ekipleri görev yerlerine döndü

CEKUT ekipleri deprem bölgesindeki çalışmalarını tamamlayarak görev yerlerine döndü.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Ekibi (CEKUT) Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk anından itibaren bölgede çalışmalarını sürdürdü. Onlarca kişiyi sağ olarak enkazdan çıkaran 326 kişilik 11 ekip, çalışmalarını tamamlayarak görev yerlerine döndü.