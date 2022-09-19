Çekmeköy’de yavru aslan Alex banyo yaptı, vatandaşlar ilgi ile izledi

Çekmeköy’de bir hayvanat bahçesinde bulunan 3 aylık yavru aslan Alex’e bakıcısı tarafından ziyaretçiler eşliğinde haftalık banyosu yaptırıldı. Yavru aslanın haftalık banyosu 7’den 70’ her yaştan ziyaretçi tarafından ilgiyle izlenirken yaşanan o renkli anlar havadan görüntülendi.

Çekmeköy’de bir hayvanat bahçesinde bulunan 3 aylık yavru aslan Alex, haftalık banyosunda ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Banyo öncesi ziyaretçiler ile bir araya gelen Yavru aslan Alex, 7’den 70’ her yaştan ziyaretçi tarafından sevilirken ziyaretçiler yavru aslan Alex ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Ardından bakıcısı tarafından bebek şampuanı ile titizlikle banyosu yaptırılan yavru aslan Alex, yüzlerce ziyaretçi tarafından ilgi ile izlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yavru aslanın banyosu özellikle çocuk ziyaretçiler tarafından ilgiyle takip edildi. Küçük çocukların yavru aslan ile korkmadan beraber vakit geçirmeleri ise renkli görüntülere sahne oldu. Öte yandan Yavru aslan Alex’in banyo ritüeli havadan dron ile görüntülendi.

“Yavru aslan çok tatlıydı, ben her hayvana bayılıyorum”

Ailesi ile hayvanat bahçesine geldiğini ve hayvanları çok sevdiğini söyleyen çocuklardan Duru Aydemir, “Annem, babam ve kuzenlerimle geldim. Bence yavru aslan çok güzeldi, çok tatlıydı. Ben her hayvana bayılıyorum çok minnoşlardı. Dediğim gibi çok tatlıydı, yavru aslanı elledim. Bizim evde bir kedi var, kediden bile yumuşacıktı.” dedi.

“Yavru aslanın banyo yaparken mutlu olduğunu gördüm, göz yakmayan şampuanın kullanılmasına çok sevindim”

Yavru aslanın göz yakmayan şampuanlar ile yıkandığını belirten çocuklardan Zuhal Memişoğlu “Açıkçası aşırı mutlu oldum. Çünkü yavru aslanı ilk defa banyo yaparken sevimli ve mutlu olduğunu gördüm. Özellikle de göz yakmayan şampuan olduğunu görünce aşırı sevindim. Çünkü ona zarar verilmeyeceğini anladım. Ve aşırı tatlılar. Aşırı seviyorum. Zaten hayvanlarla beraberle büyümek güzel bir duygu. Bana bu hissi yaşattıkları için gerçekten çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“Yavru aslanı ilk defa görüyorum”

Almina Yıldız ise “Çok güzeldi, çok heyecanlandım. Çok güzel bir yavruydu. Daha önce çok aslan görmüştüm. Ama yavru aslanı hiç görmemiştim, ilk defa görüyorum.” ifadelerini kullandı.

“Aslanımızın suyla ve göz yakmayan şampuanla buluşmasıyla biz de çok mutlu olduk”

Çekmeköy Park Of İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Burak Memişoğlu ise "Özellikle rehabilitasyon merkezi olmamızla birlikte aslanlarımıza da bu güzel deneyimi yaşatmak istedik. Çünkü onlar da bir canlı ve temizlik gerçekten ruhun gıdasından ruhun içinden gelen bir şey. O yüzden aslanlarımız burada henüz daha çok küçükler 3 aylık aslanımız, Alex’in bugün ikinci yıkama etkinliği gerçekleşti ve yaklaşık şu anda 300’ün üzerinde bir katılım gördük. Birçok hatır gönül sahibi insanların bazı düğün veya etkinliklerinde bile katılım sayılarında bu kadar fazla sayılar yaşamamıştık. Aslanımızın suyla ve o göz yakmayan şampuanla buluşması ile birlikte biz de çok mutlu olduk. Tabii ziyaretçilerimiz de özellikle şunu paylaşmamızda fayda var. Kendimize nasıl reva görüyorsak aynı şekilde bu canlarımız için de böyle şampuanları dahi göz yakmayan bebek şampuanı olarak tercih ediliyor. Özellikle havlularından kumaşına kadar düşünüyoruz. Çünkü onların özellikle hem cildi hem de post kısmı o kadar hassas ki insan derisi gibi havlusunun dahi bu kadar yumuşak olmasına özen gösterilmesi gerekiyor. Aslanımız henüz daha 3 aylık ve yetişkin kendini savunacak bir aslan oluncaya kadar buradaki aşıları, bakımları, beslemeleri ve doğasıyla yaşayabilecek bünyeye gelişine kadar burada takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.