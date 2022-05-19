Çekmeköy’de 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Çekmeköy’de coşkuyla kutlandı. Gençlik Kupası Kros yarışlarında dereceye giren öğrencilere ise ödülleri takdim edildi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Çekmeköy Alemdağ Stadında büyük bir coşkuyla kutlandı. Folklor gösterileri, spor etkinlikleri, günün anlam ve önemini belirten şiirler ve müzik gruplarının yer aldığı kutlama programına Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, Çekmeköy İlçe Garnizon Komutanı Albay Ümit Naci Sevin, Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Sezgin, Çekmeköy Gençlik ve Spor Müdürü Damla Derya Yalçın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerin manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşunun ardından kutlamalar başladı. Kutlamalarda öğrencilerin yanı sıra Çekmeköy İlçe öğretmenlerinden oluşan grubun göstermiş olduğu yöresel oyunlar büyük beğeni topladı.

Kutlamaların ardından program sonrası 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinleri çerçevesinde 18 Mayıs tarihinde gerçekleşen, Gençlik Kupası Kros yarışlarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından takdim edildi.