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Çekmeköy Ömerli’de bulunan iki katlı bir gıda fabrikasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine Ömerli, Sancaktepe, Ümraniye, Sultanbeyli ve Kartal’dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çekmeköy Ömerli’de bulunan iki katlı bir gıda fabrikasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine Ömerli, Sancaktepe, Ümraniye, Sultanbeyli ve Kartal’dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

Genel 25.03.2021, 04:12
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Çekmeköy Ömerli’de bulunan iki katlı bir gıda fabrikasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine Ömerli, Sancaktepe, Ümraniye, Sultanbeyli ve Kartal’dan itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çekmeköy Ömerli’de bulunan iki katlı bir gıda fabrikasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine Ömerli, Sancaktepe, Ümraniye, Sultanbeyli ve Kartal’dan itfaiye ekipleri sevk edildi.
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