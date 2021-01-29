Çekmeköy Crea Centers: Endüstrilerin Anadolu Yakası’ndaki merkez üssü

Çekmeköy Belediyesi, Crea Centers ile endüstriler alanında faaliyet gösteren girişimcilere yepyeni bir kapı açacak. Türkiye’nin takım liderliğinde 5 ülkede aynı anda hayata geçirilecek projenin ilk toplantısı gerçekleştirildi.

24 ay sürecek projeye ilişkin ilk açılış toplantısında, Çekmeköy Belediyesi lider ortak olarak yer alırken, Ukrayna’dan Ukrayna İş Destekleme Merkezleri Birliği, Romanya’dan Köstence Belediyesi, Yunanistan’dan Kavala Belediyesi, Bulgaristan’dan Byala Belediyesi ise diğer ortaklar olarak katılım sağladı.

Gerçekleştirilen toplantı kapsamında, ortak çalışma grupları kurularak ilk 6 aylık faaliyet dönemi detaylı olarak planlandı.

Crea Centers Çekmeköy

Projenin genel amacı, program bölgesinde girişimci endüstriler alanında faaliyet gösteren; sanatçı, tasarımcı, mimar, mühendis, akademisyen ve diğer disiplinlerden kişilerin ücretsiz olarak faydalandığı, fikirlerini somut tasarımlara dönüştürebilecekleri, deneyim ve bilgi paylaşımında bulunabilecekleri, girişimcilik ve mentörlük gibi konularda destek alabilecekleri bir merkez kurmak.

Proje kapsamında tasarımında doğadan ilham alınan, orman içerisinde paylaşımlı bir ofis binası, Crea Centers Çekmeköy’ün yapımı tamamlanarak faaliyete geçirilecek. Yapımı tamamlanan merkezde çeşitli etkinlikler, seminerler, ilk gösterim etkinlikleri, girişimcilik konuşmalarının gerçekleşmesi sağlanacak.

Öte yandan, projenin ilk yılı sonunda Crea Centers Çekmeköy’ün açılması, 2. Yıl içerisinde de merkezin faaliyete geçmesi planlanıyor.

"Bölgemizi hareketlendirmeyi hedefliyoruz"

2019 yerel seçimleri öncesinde planlanan ve söz verilen projelerden birini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Çekmeköy Belediye Başkanımız Ahmet Poyraz, “Bu merkezde yazarlar, mimarlar, tasarımcılar, reklamcılar, müzisyenler gibi fikirlerini ürüne dönüştüren kişilere ofis ve paylaşım alanı imkanları sunulacak. İstanbul’da bu sektöre baktığımızda istihdam alanlarının Avrupa yakasında olduğunu görüyoruz. Bu merkezle Anadolu yakasında da bu sektörde hizmet veren bir merkez üssü kurmayı ve bölgemizi bu açıdan hareketlendirmeyi hedefliyoruz. Bu projenin sadece Çekmeköy ve komşu ilçelerimizi değil Karadeniz’e kıyısı olan ve ekonomik faaliyetlerinde ekonominin çok yer tutmadığı diğer ortaklarımıza da büyük bir hareketlilik getireceğini düşünüyorum. Aynı anda Romanya, Ukrayna, Yunanistan ve Bulgaristan’da bizim takım liderliğimizde kurulacak merkezlerle sürekli iletişim halinde olacağız. Orada faaliyet gösteren kişilerle bizim merkezimizde çalışacak arkadaşlarımız birbirleriyle fikir alışverişinde bulunacak, hem kendi ürünlerini tanıtma fırsatı hem de kolektif çalışma fırsatı elde edecekler" dedi.