Çekmeköy 4. Kitap Fuarı kapılarını açtı

Geleneksel hale gelen 4. Çekmeköy Kitap Fuarı, kitapseverlere kapılarını açtı. Fuar 10 Mart-19 Mart tarihleri arasında misafirlerini ağırlayacak.

Çekmeköy Belediyesi tarafından organize edilen 4. Kitap Fuarı, Madenler Meydanı’nın da kapılarını ziyaretçilere açtı. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen kitap fuarı açılış törenine; Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Bayrak, Milliyetçi Hareket Partisi Çekmeköy İlçe Başkanı Tahsin İnce, oyuncu-yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, yüzlerce kitapsever ve vatandaş katıldı.

104 yayınevi ve 120 yazarın yer alacağı fuar; 19 Mart’a kadar kitapseverleri ağırlayacak. Sabah 10.00’da kapılarını açacak olan fuar akşam 21.00’e kadar açık edecek. 10 gün sürecek olan Çekmeköy Kitap Fuarı’nda, kitapseverler Türk Edebiyatı’nın tanınan yazar, şair ve sanatçıları ile de bir araya gelecek. Fuarda; Prof. Dr. Mustafa Karataş, Uğur Arslan, Murat Menteş, Gürsel Korat, İnci Aral, Prof. Dr. Bilge Uzun, Hilal Kahraman, gibi ünlü gazeteci ve yazarlar Çekmeköylüler ile buluşacak.

“Her mahallede butik, merkezlerde ise büyük kütüphanelerimiz var”

Programda selamlama konuşması gerçekleştiren Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, “Geçen yıl 250 bin Çekmeköylü kitap fuarımızı ziyaret etti. Bu sene tabii çok daha yüksek bir sayının geleceğine inanıyoruz. Burada önemli yazarlarımızla, büyüklerimizle Çekmeköylüleri buluşturuyoruz söyleşiler yapıyor, onlara sormak istediklerini sorarak kitaplarını imzalatma imkanı buluyoruz. Tabii bunun dışında da kitaplara ulaşımı kolaylaştırmak için farklı çalışmalarda yapıyoruz. Çekmeköy’ün her mahallesinde bir butik kütüphane, merkezlerde de büyük kütüphaneler açıyoruz. Her vatandaşımız yürüme mesafesinde kitaba bilgiye ulaşabilecek. Kültür sanat ve eğitim alanında çalışmalarımıza devam edeceğiz. ” dedi.

Bahadır Yenişehirlioğlu ise “Biz çok mutluyuz çünkü gençleri görüyorsunuz. İlgileri çok güzel Çekmeköy’de. Gençlerimizin kitap fuarlarına bu ilgiyi göstermiş olmaları gerçekten sevindirici çünkü kitap hayatımızda çok önemli bir yere sahip. Yeni neslin, evlatlarımızın kitapla bu irtibatını görmek bir yazar olarak, bir baba olarak, bir dede olarak beni mutlu ediyor. Çekmeköy Belediyesi’ne ayrıca teşekkür ederim. Hem oluşturdukları kitaplıklar, kütüphaneler, hem bu fuar organizasyonları sebebiyle yazarları, okurlarla bir araya getiriyorlar. Kitaba elleri değiyor çocukların, dokunuyorlar kitap alımlarını gerçekleştiriyorlar. Karşılıklı sohbet etme imkanımız oluyor. Biz onları dinliyoruz, onlar bizi dinliyor. Bu sebeple bu kitap fuarı organizasyonları gerçekten birçok organizasyondan çok daha değerli” diye konuştu.