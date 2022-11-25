Çek veteriner adaylarından sokak hayvanları rehabilitasyon merkezine ziyaret

Başkentte bulunan sokak hayvanları rehabilitasyon ve bakımevinde uygulama çalışmasına katılan Çek veterinerlik öğrencileri, klinikte kısırlaştırma işlemi hakkında eğitim aldı.

Ankara Sincan Belediyesi’nin sokak hayvanları ile ilgili çalışmalarını yürüttüğü Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi, Çek Cumhuriyeti’nden gelen veteriner hekim adaylarını ağırladı. Uluslararası Veteriner Hekimler Topluluğu’nun düzenlediği değişim programı ile Türkiye’ye gelen Brno Üniversitesi Veteriner Bilimleri Fakültesi öğrencileri, rehabilitasyon merkezinde düzenlenen uygulama çalışmasına katıldı. Rehabilitasyon merkezinde bulunan yaklaşık 35 padok alanında yaklaşık 190 köpeğin bulunduğu alanı ziyaret eden öğrenciler, klinikte kısırlaştırma işlemiyle ilgili eğitim aldı.

Rehabilitasyon merkezinde yaralı ve hasta sokak hayvanlarını tedavi ettiklerini dile getiren veteriner hekim Aybüke Çelik, “Hasta ve yaralı olan sokak hayvanlarının tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Tedavilerini yaptıktan sonra doğal ortamına geri bırakıyoruz. Aynı zamanda küpesiz olan köpekleri toplayarak burada kısırlaştırmasını tamamlayıp tekrar doğal ortamlarına dönmelerini sağlıyoruz. Sokak hayvanları için de burada yaş mama üretimi yapıyoruz. Talep üzerine vatandaşlara yaş mamalardan götürerek, sokak hayvanlarını beslemeleri için onlara destek olmaya çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Rehabilitasyon merkezinde bulunan sokak hayvanlarının bakımı ve sahiplendirilmesinin çok önemli olduğunu belirten Çek öğrenciler, kendi ülkelerinde sokak hayvanı olmadığını ve bakım evindeki yüksek popülasyonun eğitimini beğendiklerini söylediler.