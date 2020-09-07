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Çayırlı Kaymakamı Büyükergene, görevden alındı
ERZİNCAN’IN ÇAYIRLI İLÇE KAYMAKAMI ÖMER BÜYÜKERGENE, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN BAŞLATILAN TERÖR ÖRGÜTÜ FETÖ SORUŞTURMASI KAPSAMINDA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI.
Genel 07.09.2020, 16:27
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Erzincan’ın Çayırlı ilçe Kaymakamı Ömer Büyükergene, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırıldı.
31.08.2018 tarih 2018/157 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çayırlı’ya Kaymakam olarak atanan Ömer Büyükergene, bugün görevden alındı.
Türkiye genelinde bugün çok sayıda kaymakam ve bazı vali yardımcıları görevden alındı. Kaymakamların neden açığa alındığı konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
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