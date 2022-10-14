Çay Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde kuralar çekildi

Mersin’de Akdeniz Belediyesi, Kentsel Dönüşüm ve Altyapı Genel Müdürlüğü ve TOKİ tarafından Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 416 konutluk kentsel dönüşüm projesinde 182 hak sahibi için kuralar törenle çekildi.

Akdeniz Belediye Binası önünde hak sahiplerinin katılımı ile düzenlenen kentsel dönüşüm projesi kura çekimi töreninde konuşan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, bir yuva sahibi olmanın özellikle dar gelirli vatandaşların hayali olduğunu söyledi.

"Yuva kelimesi, bizim literatürümüzde aslında manevi bir anlam da içerir" diyerek konuşmasını sürdüren Vali Pehlivan, "Tabi bu maneviyatın yaşanması, yaşatılması için de bir eve ihtiyaç duyulur. O sahip olunan evde yuvalar kurulur ve o yuva içerisinde insanlarımız çoluğuyla, çocuğuyla yaşamını idame ettirmek ister. Bu manada huzurlu yuvaların kurulması konusunda devletimizin, Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ülke genelinde çok kapsamlı, çok değerli çalışmaları bugüne kadar hayata geçti. Bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın, TOKİ Başkanlığının ülke genelinde bugüne kadar yaklaşık 1 milyon 200 bin konut inşa ettiğini biliyoruz. Bu manada ilimizde de yaklaşık 5 bin konut tamamlanarak vatandaşlarımıza teslim edilmiş durumda. Yaklaşık 450 konutun da inşaatları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Ailenin huzurlu olması demek, toplumunda huzurlu olması anlamına geliyor"

Tamamlanan 416 konutun 182’sinin bugün çekilen kuralarla hak sahiplerine teslim edileceğini belirten Vali Pehlivan, "İlimizde ayrıca hastaneler, spor tesisleri, millet bahçeleri gibi TOKİ marifetiyle hayata geçirilen birçok yatırım var. Bunlar içerisinde konutlar elbette ayrı bir önem arz ediyor. Vatandaşlarımız bu sahip oldukları evlerde işte o ifade etmeye çalıştığım yuva ortamını kuracaklar, huzura, daha da fazla huzura kavuşacaklar. Ailelerin huzurlu olması demek, toplumun da huzurlu olması anlamına geliyor. Bu huzur Çay Mahallesi’nde yakalandığı zaman Akdeniz Mahallesi’nde de yakalanıyor. Mersin ilimizde de ve bütün Türkiye’de böyle huzurlu aileler sayesinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da elbette ki, geleceğe çok daha güvenle bakıyoruz, ülkemizin güçlü geleceğiyle ilgili umutlarımız daha da güçleniyor. Ben bu faaliyetimiz vesilesiyle bugün evlerini teslim alacak olan vatandaşlarımıza evlerinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

"Türkiye’nin her yerinde hayat standartlarını yükseltmek için seferber olduk"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş ise konuşmasında, Çay Mahallesi’nde hayata geçirilen kentsel dönüşüm projesinin, çok özgün bir proje olduğunu söyledi. Demirtaş, bu projenin bir nevi bir pilot bölge olarak öne çıktığını ifade ederek, "Bir ailenin ortak yaşam alanlarının da içinde bulunduğu bir konsept, genel bir proje almış olacaksınız. Yani sadece 100 metrekare bir daire üzerinden hesap yapmayalım, aslında tamamen kendiniz, aileniz, çocuklarınız, torunlarınızın da yaşayabileceği, konforlu hayat sürebileceği bir ortam almış oluyorsunuz. Bizler bakanlık olarak, Cumhurbaşkanımızın 2012 yılında, 5 Ekim’de kentsel dönüşümü başlattığı o günden itibaren Türkiye’nin her yerinde, her bölgesinde hayat standartlarını yükseltmek, depreme karşı dayanıklı konutlar yapmak için seferber olduk. Özellikle TOKİ Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüz, Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz üzerinden Türkiye’nin depreme karşı bu dezavantajlı durumunu gidermek için toplu konut üzerinden de milyonları aşan kentsel dönüşüm konumları yapmıştır. Çünkü hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız, Bakanımız, bizler geleceğimizi, Türkiye’nin geleceğini gençlerimize ve çocuklarımıza armağan etmek için, onlara daha standartları yüksek, güvenlikli evler ve millet bahçeleri üzerinden de kendilerinin doğayla, tabiatla iç içe yaşayabileceği alanlar inşa etmek mecburiyetinde hissettik" şeklinde konuştu.

Akdeniz’i, Mersin’in yıldızı yapıncaya kadar çalışmaların devam edeceğini kaydeden Demirtaş, "Türkiye’nin her yerinde kentsel dönüşüm yapılıyor ama Akdeniz ilçesinde buraya özgü ve daha standartları yüksek bir çalışmanın yapılacağının örneği de önümüzde. Kalan bütün işlerimizde de bunun yapılacağının müjdesini ben bakanımız adına vermiş olayım. Dolayısıyla yaptıklarımız, yapacaklarımızın da teminatı olarak sizler de gönül rahatlığıyla hem burada çekilecek olan kuradan sonra da kuraya ikinci etapta, üçüncü etapta katılacak kardeşlerimizle emin olun ki, vaat edilen bütün projelerin hepsi tamamlanacak. Her bir vatandaşımız evine, yuvasına kavuşuncaya kadar devam edeceğiz" dedi.

"Akdeniz’de çok ciddi bir değişim var"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise göreve geldiklerinde ’Akdeniz’de bir insanlık dramı yaşanıyor, bunu sonlandıracağız’ dediğini hatırlatarak, bu anlamda en önemli projelerden birini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Akdeniz’in sadece Mersin’in değil Türkiye’nin de en önemli ilçesi olduğunu vurgulayan Gültak, "Limanıyla, serbest bölgesiyle, organize sanayisi ile Türkiye’nin ekonomisine ekonomi katan bir ilçe olmakla birlikte, en çok dezavantajlı vatandaşların olduğu bir ilçe durumundaydı. Ama artık kurasını çekeceğimiz Çay Mahallesi konutları ile ve şu an hızla ilerleyen Barış Mahallesi’ndeki konutlar ile Akdeniz’de çok ciddi bir değişim var" ifadelerini kullandı.

"Bugün bir değişim, bir devrim var burada"

"Bugün gururluyuz. Çünkü yaklaşık 20 yıldır Mersin’de bu manada bir kentsel dönüşüm yapılmamış" diyerek konuşmasını sürdüren Gültak, şöyle devam etti:

"İlginçtir ki, bu belediyeyi yönetenler devlet kentsel dönüşüm yapmaya kalktığında, yürütmeyi durdurmak için dava açmış. Ne kadar ilginç değil mi? Belediye yönetimi yürütmeyi durdurma davası açıyor. Bugün ise geldiğimiz noktada, devletin tüm imkanlarını Çay Mahallesi’nde oturan insanlara vermiş olduk. Üç artı bir ve iki artı birden oluşan Yenişehir veya Mezitli’deki ilçelerimizdeki evlerden hiçbir farkı olmayan, hatta onlardan daha kaliteli malzemelerin, oyun parklarının, ebeveyn banyolarının, aklınıza ne gelirse doğalgazından, altyapısından her şeyin bittiği 3 ve 5 kattan oluşan çok modern bir mahalleyi hep birlikte oluşturduk. Buradaki yaşayan vatandaşlarımızın, diğer ilçedeki yaşayan vatandaşlarımızdan hiçbir farkı yok. Bugün o yüzden bir değişim var burada. Bir devrim var. Mahkeme açan belediye başkanlarından, yürütmeyi durdurma alan belediye başkanlarından halkına hizmetkar olan bir belediye başkanı, devletin en başında buraya kadar tüm imkanları halkına seferber eden bir belediye var."

"Bir hayal gerçeğe dönüştü"

"Akdeniz’de dönüşüm başladı. Fiziki olarak başladığı gibi kardeşlik adına, insanlık adına, barış adına da başladı" diyen Gültak, "Artık Akdeniz’de kimse ayrışmıyor ve ayrıştırılmıyor. Bize inanan tüm vatandaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. İlk günden beri geldiler imzalarını attılar. 416 konutun yarısını şu an veriyoruz, hemen ertesinde de ikinci etap çalışmalarını başlatıp diğer konutlarımızı da vereceğiz. Ve hızla bu bölgede projelerimiz devam edecek. Biz bunları söylediğimizde ’hayal’ diyorlardı, hayal etmeden hiçbir şey olmuyor. Bir hayal gereceğe dönüştü. Bunları gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mersin milletvekilleri Hacı Özkan ve Zeynep Gül Yılmaz’ın da konuşma yaptığı tören, daha sonra hak sahiplerinin noter huzurunda kura çekimiyle devam etti.