Çavuşoğlu, Malabo Büyükelçiliği’nin açılışını yaptı: "Tarihi bir adım attık"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyareti kapsamında geldiği Ekvator Ginesi’nde Türkiye’nin Malabo Büyükelçiliği’nin açılışını yaptı. Çavuşoğlu açılış konuşmasında "Cumhurbaşkanlarımızın siyasi iradesiyle güçlenen ilişkilerimizin 40. yılında tarihi bir adım attık" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer’deki resmi ziyaretinin ardından Afrika turunun üçüncü ve son ayağı olan Ekvator Ginesi’nde Ekvator Ginesi Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Bayındırlık Bakanlarının katılımıyla, Türkiye’nin Malabo Büyükelçiliği’nin açılışını yaptı. Çavuşoğlu açılışı, “Ekvator Ginesi Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Bayındırlık Bakanlarının katılımıyla, Afrika’daki 42. Büyükelçiliğimizin açılışını Malabo’da yaptık.

Cumhurbaşkanlarımızın siyasi iradesiyle güçlenen ilişkilerimizin 40. yılında tarihi bir adım attık” notuyla paylaştı. Çavuşoğlu açılış konuşmasında, “Ekvator Ginesi’ne resmi ziyaret gerçekleştiren ilk Türk Dışişleri Bakanı olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

Eğitim alanında gerçekleştirilen çalışmalara da değinen Çavuşoğlu, “Eğitim alanında önemli bir adım attık. Türk Hava Yolları İstanbul-Malabo uçuşlarını başlattı. Afrika’daki tüm ülkelerle ilişkilerimize önem veriyoruz. Toplamda 9 anlaşmaya imza koyduk. Bu anlaşmalar bile Afrika birliği ile ilişkilerimizi her düzeyde geliştirme arzumuzun bir göstergesidir” dedi.

Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi’nin üçüncüsünün Türkiye’de gerçekleştirileceğine değinen Çavuşoğlu, “Üçüncü Türkiye- Afrika Birliği Ortaklık Zirvesini 2021 yılında Türkiye’de gerçekleştireceğiz. Afrika birliği ile de ilişkilerimizin güçlendirilmesinde Ekvator Ginesi’nin de çok katkıları var” dedi.