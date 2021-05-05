Çatalzeytin’in Fındık Şekeri tescillendi

Kastamonu Valiliği, Çatalzeytin’in Fındık Şekerinin tescillendiğini açıkladı.

Kastamonu Valiliği, Çatalzeytin’e özgü bir ürün olan Fındık Şekerinin Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillendiğini açıkladı.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Çatalzeytin Belediyesinin 30 Murta 2018 tarihli başvurusu ile Çatalzeytin Fındık Şekeri, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 03 Mayıs 2021 tarihli Coğrafi İşaret, Geleneksel ve Ürün Adı Bülteninde yayınlanarak 734 tescil numarası ile tescil edilmiştir. Böylece Coğrafi İşaretli ürün sayımız 21’e yükselmiştir” denildi.