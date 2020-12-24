Son Dakika
Çatalca Kaymakamı Ermiş’in acı günü
Geçtiğimiz ay annesini kalp krizi nedeniyle kaybeden Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, bugün de babasını da Covid-19 nedeniyle kaybetti. Ermiş’in iki kardeşinin de Muğla’da Covid-19 teşhisiyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.
Genel 24.12.2020, 14:42
3
Geçtiğimiz ay annesini kalp krizi nedeniyle kaybeden Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, bugün de babasını da Covid-19 nedeniyle kaybetti. Ermiş’in iki kardeşinin de Muğla’da Covid-19 teşhisiyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.
21 Kasım 2020 tarihinde annesinin Kalp krizi geçirerek vefatının ardından yaptırdığı test sonucu korona virüs olduğunu öğrenen Kaymakam Ermiş, evinde tedavi görmeye başlamış, aynı tarihlerde babası İsmet Ermiş’in de korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine Muğla’da yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş’in babası emekli öğretmen İsmet Ermiş de tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Kaymakam Ermiş’in iki kardeşinin daha Covid-19 tedavisinin aynı hastanede tedavisinin devam ettiği, baba İsmet Ermiş’in ise Muğla’da defnedileceği öğrenildi.
13°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|13
|26
|2. Galatasaray
|13
|26
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Gaziantep FK
|12
|21
|6. Hatayspor
|13
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Trabzonspor
|14
|20
|9. Malatyaspor
|12
|19
|10. Göztepe
|14
|18
|11. Kasımpaşa
|13
|18
|12. Antalyaspor
|13
|17
|13. Konyaspor
|12
|15
|14. Başakşehir
|12
|15
|15. Rizespor
|12
|15
|16. Sivasspor
|12
|14
|17. Gençlerbirliği
|12
|12
|18. Kayserispor
|12
|10
|19. Ankaragücü
|12
|9
|20. Denizlispor
|12
|9
|21. Erzurumspor
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|15
|29
|2. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|3. Samsunspor
|15
|27
|4. Tuzlaspor
|14
|27
|5. Altınordu
|15
|27
|6. Altay
|14
|26
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Ümraniye
|15
|17
|12. Menemen Belediyespor
|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Chelsea
|14
|25
|6. Tottenham
|14
|25
|7. Southampton
|14
|24
|8. Man City
|13
|23
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|14
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|13
|21
|8. Celta de Vigo
|14
|19
|9. Athletic Bilbao
|15
|18
|10. Cádiz
|14
|18
|11. Getafe
|13
|16
|12. Real Betis
|14
|16
|13. Valencia
|15
|15
|14. Levante
|14
|15
|15. Eibar
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Deportivo Alaves
|14
|14
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü