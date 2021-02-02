Çarşıbaşı’nın kazananları belirlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin geleceğe damga vurmaya hazırlandığı Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi’nin belirlenmesi için düzenlediği yarışma sonuçlardı. Jürinin titiz değerlendirmeleri sonucu Mimar Ece Avcı’nın ekip başı olduğu 10 numaralı proje birinciliğe lâyık görüldü.

Osmanlı’nın ilk başkenti olan Bursa’da 14. yüzyılda oluşmaya başlayan, 16. yüzyılda han, bedesten ve çarşıların oluşumuyla gelişimini tamamlayan Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni etrafını çevreleyen binalardan arındırarak yeniden gün yüzüne çıkaracak projede bir etap daha aşıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da desteklenen projesinde, çalışmalar kapsamında Kızılay, İşkur, Merkez Bankası ve Pirinç Han’ın hemen arkasındaki Bursalı Esirî Mehmet Efendi olarak bilinen 40’ıncı Osmanlı şeyhülislamına ait türbenin etrafını saran 15 dükkânın yıkımı tamamlanmıştı.Bir taraftan istimâkler devam ederken, diğer taraftan yıkımların ardından bölgeye uygulanacak projenin belirlenmesi amacıyla düzenlenen yarışma da tamamlandı.

Geleceğe damga vuracak

Bursa’nın geleceğine damga vurması beklenen tarihî proje için açılan yarışmaya Amasya, İstanbul, Kahramanmaraş, Ankara, Bursa, Kayseri, Sakarya, Kocaeli ve Van’dan 35 proje katılmıştı. Başkanlığını Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu’nun yaptığı ve Mimar Mithat Kırayoğlu, Y. Mimar Ahmet Yılmaz, Y. Mimar Bünyamin Derman, Mimar Ömer Selçuk Baz, Peyzaj Mimarı / Y. Kentsel Tasarımcı Sunay Erdem ve Şehir ve Bölge Plancısı Alp Kaya gibi alanında uzman isimlerden oluşan jürinin değerlendirme süreci tamamlandı. Jüri heyeti, Tophane yamaçları ile tarihi hanlar bölgesini bir bütün olarak ele alan ve bölgeyi tamamen yayalaştıracak Mimar Ece Avcı’nın ekip başı olduğu 10 numaralı projeyi birinci seçti. Yarışmada Mimar Osman Can Bagatır’ın ekip başı olduğu 22 numaralı proje ikinci ve Yüksek Mimar Fatih Yavuz’un ekip başı olduğu 35 numaralı proje de üçüncü oldu. Yarışmada ayrıca 3 proje de mansiyona lâyık görüldü.

Câzibe merkezi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, UNESCO dünya mirası listesinde yer alan Tarihî Çarşı ve Hanlar Bölgesi’nin çok önemli ve değerli bir alan olduğunu hatırlatarak, yarışmaya katılan bütün mimarlar ve süreci başından beri takip eden jüri üyelerine emekleri için teşekkür etti. Bursa’nın câzibe merkezi olan bu bölge için uygulanacak projede ortak aklı devreye alıp, ülke genelinde bir yarışma açtıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Sadece bir alanı yıkıp, bir yerleri açmak değil, gerçekten bir alanı gerçek manada gün yüzüne çıkarmak istiyoruz. Payitaht Bursa’da tarih ve yeşil gün yüzüne çıkıyor derken gerçekten işin bütün boyutlarını, ekonomik boyutlarında oradaki esnafı da ulaşımı da yaya sirkülasyonunu da ve diğer tüm unsurları da düşünerek hareket ediyoruz. Yarışma sürecimiz tamamlandı. İnşallah bölgedeki kamulaştırma ve yıkım çalışmalarımız da devam edecek. İnşallah bu yılsonunda bölgedeki değişimi hep birlikte göreceğiz” diye konuştu.