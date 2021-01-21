‘Çarşıbaşı’ için 34 proje yarışacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin geleceğe damga vurmaya hazırlandığı Hanlar Bölgesi ve Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi’nin belirlenmesi için düzenlediği yarışmada başvuru süresi sona erdi. Türkiye’nin farklı illerinden 34 projenin teslim edildiği yarışmada jüri değerlendirmesini yapacak ve sonuçlar 5 Şubat’ta kamuoyuna açıklanacak.

Osmanlı’nın ilk başkenti olan Bursa’da 14. yüzyılda oluşmaya başlayan, 16. yüzyılda han, bedesten ve çarşıların oluşumuyla gelişimini tamamlayan Tarihî Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ni etrafını çevreleyen binalardan arındırarak yeniden gün yüzüne çıkaracak olan proje yarışmasına, Amasya, İstanbul, Kahramanmaraş, Ankara, Bursa, Kayseri, Sakarya, Kocaeli ve Van’dan 34 proje katıldı. Başkanlığını Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu’nun yaptığı jürinin asil üyeleri Mimar Mithat Kırayoğlu, Y. Mimar Ahmet Yılmaz, Y. Mimar Bünyamin Derman, Mimar Ömer Selçuk Baz, Peyzaj Mimarı / Y. Kentsel Tasarımcı Sunay Erdem ve Şehir ve Bölge Plancısı Alp Kaya gibi alanında uzman isimlerden oluşuyor. Y.Mimar / Şehir Plancısı Doç. Dr. Sibel Polat, Y. Peyzaj Mimarı Doç. Dr. Aysun ÇELİK Çanga, Y. Şehir Plancısı/ Mimar Doç. Dr. H. Serdar Kaya ve Mimar Ayhan Abanozcu da yarışmanın yedek jüri üyelerini oluşturuyor. Jüri üyeleri Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edilen 34 projeyi titizlikle inceleyip, değerlendirmesini yapacak. Kazanan proje ise 5 Şubat’ta kamuoyuna açıklanacak.

Yarışmanın birincisi 150.000 TL, ikincisi 100.000 TL ve üçüncüsü de 80.000 TL ile ödüllendirilecek. Yarışmada 5 ayrı mansiyon için de 60’ar bin TL para ödülü belirlendi.