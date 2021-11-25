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CarrefourSA "bayilik sistemi" ile büyümeye devam ediyor

- CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Bulut Batum:- "Gelecek yıl bayilik sistemi, market ağımızı büyüten ana unsurlardan biri olacak"- "Hedefimizi 2022 yılında 250 bayi sayısına ulaşmak"

Genel 25.11.2021, 13:38
CarrefourSA

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA, küçük esnafı desteklemek ve girişimcilere perakende sektöründe fırsat sunmak amacıyla başlattığı "bayilik sistemi" büyük bir ilgi görerek bir yılda 60 bayi sayısına ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Bulut Batum, "Yeni Neslin Sabancısı" vizyonuyla müşterilere doğru ürün ve kaliteli hizmet sunabilmek için yeni marketler açmayı sürdürdüklerini belirtti.

Bunu da "bayilik sistemi" ile gerçekleştirdiklerini aktaran Batum, "Bayilik sistemiyle küçük esnafımızı sürdürülebilir gelişime sahip olan CarrefourSA’nın marketler zincirine dahil ediyoruz. Edirne’den Ardahan’a, Türkiye’nin dört bir yanından bayilik başvurusu alıyoruz ve bunların her birini değerlendirmeye çalışıyoruz. Gelecek yıl bayilik sistemi, market ağımızı büyüten ana unsurlardan biri olacak. Hedefimizi 2022 yılında 250 bayi sayısına ulaşmak." ifadelerini kullandı.

- "Kadınlar, bayilik sistemine büyük ilgi gösteriyor"

Bulut Batum, bayilik sisteminin özellikle kadın girişimcilerden büyük ilgi gördüğünün altını çizdi.

Mevcut faaliyet gösteren 60 bayinin 10’unun kadın yöneticiler tarafından yönetildiğini, kadınların ekonomik döngüye katılarak katma değer sağlamak amacıyla bayi olmayı istediklerini belirten Batum, "Kadın istihdamına destek veren ve kadınların kariyerlerinde yükselmesi için programlar yürüten bir perakende markası olarak bayilik sistemine kadınların ilgisinden son derece memnunuz." açıklamasında bulundu.

- "Bayilerimize doğru ticaret yapma imkanı tanıyoruz"

Bayilik sistemine dair bilgiler veren Batum, "Motivasyonu yüksek olan, yerel bir market sahibi veya farklı bir bayiliği olup kazan - kazan ilişkisine dayalı bir işletme açmak isteyen, müşteri hizmetlerinde yetenekli olup yönetim becerisi bulunan, ticaret yapmak için herhangi bir sicil engeli olmayan her adayı değerlendirmeye alıyoruz. Başvurdukları şehirlerin il veya ilçe merkezlerinde güçlü bir lokasyona sahip, gerekli teminatı karşılayabilen ve en az 1 yıllık şirket sahipleriyle görüşüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Batum, CarrefourSA Ailesi’ne katılmak isteyenlere konumuna göre Mini ve Süper formatında market açma fırsatı sunarak rekabette bir adım öne geçmelerini sağladıklarını belirterek, “CarrefourSA bayisi olanlara CarrefourSA markası altında perakende sektöründe doğru ticaret yapma imkanı tanıyoruz." mesajını verdi.

#bayilik sistemi #Bulut Batum #CarrefourSA
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