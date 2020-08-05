Caretta carettalar yumurtlamak için Urla’yı seçti
DENİZLERİN SEVİMLİ DOSTLARI CARETTA CARETTA’LAR, YUMURTLAMAK İÇİN AKDENİZ SAHİLLERİ YERİNE BU KEZ İZMİR’İN URLA İLÇESİNİ SEÇTİ.
Denizlerin sevimli dostları caretta carettalar, yumurtlamak için Akdeniz sahilleri yerine bu kez İzmir’in Urla ilçesini seçti. Demircili Sahili’ndeki plaja dün gece çıkan caretta carettalar, yazlıkçıların da yoğun ilgi gösterdiği plaja yumurtalarını bıraktı. Urla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yumurtaların bulunduğu alanı güvenlik kordonuna aldı.
İzmir’in gözde sahil bölgelerinden Urla ilçesinin Demircili Mahallesi’nde caretta caretta sevinci yaşanıyor. Dün gece Altınköy Plajı’na çıkan caretta carettalar, ince kumla kaplı plaja yumurtalarını bıraktı. Durumu gören vatandaşların bildirmesiyle sahile gelen zabıtalar, vatandaşların da yardımlarıyla yumurtaların bulunduğu alanı barikatlarla kapatarak güvenlik bölgesi oluşturdu.
Zabıta ekiplerinin uyarı levhaları da astığı plajda bulunan vatandaşlar da bölgenin çevresinde nöbet tutmaya başladı. Caretta carettaların yumurtadan çıkış anlarını görmek için sabırsızlandıklarını belirten vatandaşlar, “İlk kez böylesine güzel bir olaya tanıklık yapacağız. Yavruların denizle ilk kez buluşma anlarının mutluluğunu yaşamak istiyoruz” diye konuştu.
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