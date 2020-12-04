Cansız mankene maskeli Covid-19 önlemi

Ardahan’da giyim mağazası olan bir vatandaş, korona virüs salgını nedeniyle cansız mankenlere maske takıp korona virüse dikkat çekmek istedi.

Ardahan merkezde yaşayan Tayfun Balcı (23), son dönemlerde artan korona virüs vakalarına dikkat çekmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Vatandaşların dikkatini korona virüse çekmek isteye Balcı, iş yerinin vitrininde bulunan cansız mankenlere maske taktı.

Merkeze bağlı Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde mağazacılık yapan Tayfun Balcı, "Son zamanlarda pandeminin artmasıyla biz de bir farkındalık oluşturmak istedik. Amacımız cansız mankenlerimize maske takarak insanlarımızın dikkatli olmaları konusunda bilinçlendirmekti. Vatandaşlarımızın tedbirlere uyarak olmazsa olmazımız olan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek süreci yürütmesi gerekiyor" dedi.

Buradaki amacının kurallara uyarak dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatmak olduğunu söyleyen Balcı, "Biz esnaf olarak dikkatli olmalı ve kurallara uymalıyız. Biz müşterilerimizi içeriye topluca değil, sosyal mesafeyi koruyarak, maskeli olarak ve sırayla alıyoruz. Maske takmayı unutanları da uygun bir dille uyarıyoruz. Buradaki amacımız kötü günlerin bitmesi, daha sağlıklı güzel günlerin gelmesidir. Bu nedenle farkındalık oluşturmak için cansız mankenlere de maske taktık" dedi.