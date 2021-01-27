banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başladı
İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başladı
Sincaplara doğum kontrol hapı verilecek
Sincaplara doğum kontrol hapı verilecek
Çocukların gözünden pandemi süreci sergisi
Çocukların gözünden pandemi süreci sergisi
İkinci el piyasasında otomobil fiyatları % 15 düştü
İkinci el piyasasında otomobil fiyatları % 15 düştü

Canlı yayında gözaltı

Müge Anlı programında, 4 yıldır kayıp olarak aranan Hasan Kiraz’ın ağabeyi canlı yayında gözaltına alındı.

Genel 27.01.2021, 12:48
1
Canlı yayında gözaltı

Müge Anlı programında, 4 yıldır kayıp olarak aranan Hasan Kiraz’ın ağabeyi canlı yayında gözaltına alındı.

Muğla Dalaman’da 4 yıl önce kaybolan 23 yaşındaki Hasan Kiraz’ın ağabeyi Hüseyin Kiraz, Müge Anlı stüdyosuna gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Muğla Dalaman’da 23 yaşındaki Hasan Kiraz, 4 yıl önce esrarengiz bir şekilde kaybolmuştu. Ailesi, Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı’nın programına çıkarak, kayıp çocuklarını aramıştı. Müge Anlı, bu kayıp dosyasıyla ilgili olarak ilginç detaylara ulaşmıştı. Kaybolmadan kısa bir süre önce trafik kazası geçiren ve engelli kalan Hasan Kiraz’a maddi ve manevi tazminat ödenmişti. Bu tazminat, alma konusunda sigortacı olduğu söylenen Süheyla ve Niyazi adlı iki şahıs aileye yardımcı olmuştu. Hasan Kiraz’ın kaybolduktan sonra ise ağabeyi Hüseyin Kiraz tarafından çektiği ve Niyazi adlı şahsa para verdiği ortaya çıkmıştı.

Müge Anlı; Sakarya Emniyeti’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları operasyonla Niyazi ve Süheyla adlı şahısların da aralarında bulunduğu 14 şahsın organize şekilde sigorta usulsüzlüğüne karışma iddiasıyla gözaltına alındığını duyurmuştu. Bugün de Hasan Kiraz’ın ailesi, Müge Anlı’nın canlı yayınındaydı. Gözaltının detaylarını aktaran Müge Anlı; “Niyazi, sigorta usulsüzlüğü ile ilgili teknik takibe takıldı. Üstelik yaptığı konuşmalar sırasında Hasan Kiraz’ın kaybından da bahsediyordu. Şimdi Hasan Kiraz’ın kaybıyla, Niyazi Demiröz’ün karışmış olduğu şebekenin ne bağlantısı var, o araştırılıyor” dedi.
Yorumlar (0)
banner422
orta şiddetli yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Fenerbahçe 20 42
3. Galatasaray 20 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 18 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. Man City 19 41
2. M. United 19 40
3. Leicester City 19 38
4. West Ham 20 35
5. Liverpool 19 34
6. Tottenham 18 33
7. Everton 17 32
8. Arsenal 20 30
9. Aston Villa 17 29
10. Chelsea 19 29
11. Southampton 19 29
12. Leeds United 19 26
13. Crystal Palace 20 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Burnley 18 19
16. Newcastle 20 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 20 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13