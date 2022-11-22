Çankırılılar, Yaren Gecesi’nde buluştu

Esenler Belediyesi, temeli ahilik müessesesine dayanan ve Çankırı’nın sosyo-kültürel yapısına yön veren Yarenlik geleneğini “Yaren Gecesi” ile Esenler’e taşıdı. TBMM AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile Çankırılıların katıldığı programda, tuz ve keşkek ikram edildi.

Türkiye’nin kültürel zenginliğini ve yöresel çeşitliliğini ortaya koyan etkinlikleri meraklılarıyla buluşturan Esenler Belediyesi, bu kez Yaren Gecesi’ne ev sahipliği yaptı. Esenler Belediyesi ve Esenler Çankırılılar Derneği iş birliği ile düzenlene programa, TBMM AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, Çankırı Dernekler Federasyonu Zeynettin Aydın, Esenler Çankırılılar Derneği Başkanı Osman Kelber ve sayıda vatandaş katıldı. Ahilik geleneğinin bir parçası olarak günümüze kadar uygulanan Yaren Gecesi, Esenler’deki Çankırılıları bir araya getirdi. Katılımcılara tuz ve keşkeğin ikram edildiği programda Türk Halk Müziği sanatçısı Sami Yalçın, seslendirdiği yöresel eserlerle programa renk kattı.

Çankırı’nın milli mücadele yıllarından itibaren önemli bir fonksiyonu olduğunu söyleyen TBMM AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, “Milli mücadelede Kastamonu ve Ankara arasında bir kilit taşı olarak bir ‘İstiklal Yolu’ olarak tarihe geçmiştir. Milli mücadeleyle beraber bağımsız devletimizin kurulmasında insan ve silah sevkiyatı anlamında bu yol ‘İstiklal Yolu’ olarak tarihe tescil edilmiştir. 15 Temmuz uluslararası darbe ve işgal girişimi esnasında Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Haydi meydanlara!’ davetine icabet eden bütün milletimizle beraber, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım bey de 15 Temmuz’da milletin başına bomba yağdıran uçakların kalktığı Ankara Mürted’deki havalimanı pistinin fonksiyonsuz hale gelme talimatını da Çankırı Ilgaz’da iken vermiştir. Dolayısıyla Çankırımız, hem birinci İstiklal mücadelesinde hem de ikinci İstiklal mücadelemiz olan 15 Temmuz’un karargâhı olmuştur. Bu vesileyle yürekli Çankırılı hemşehrilerimizi sevgiyle, hürmetle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu toprakların ruhunda yarenlik vardır”

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise, “Bugün Yaren Gecesi vesilesiyle Çankırı’dan buraya teşrif eden kardeşlerimize de özellikle hoş geldiniz diyorum. Yarenlik nedir diye bir soru sorsak belki siz yarenliğin tarihi arka planını yarım saat bize anlatırsınız. Yarenlik nedir dediğimizde az sonra izleyeceğimiz ve dinleyeceğimiz ritüellerle ilgili bize çok şey söyleyebilirsiniz. O kültürün içerisinde büyüdüyseniz mutlak surette o kültürün içinizdeki yansımalarını da dışa vurursunuz. Biz yarenliği kitaplardan okuyan biz yarenliği seyrederek öğrenen insanlar için Yarenlik nedir diye sorarsanız biz bunu iki kelimeyle tarif ederiz: Dostluk ve kardeşlik. İnsanlık tarihinde iki tane dostluğun zirvesi vardır: Öleceğini bile bile Hz. Peygamber’in (s.a.v.) yatağına yatan Hz. Ali. O dostluğun zirvesinde, diğeri de efendimize yılan dokunmasın diye ayağıyla deliği kapatan mağara arkadaşı, Yar-i Gar dediğimiz Hz. Ebubekir. İnsanlık tarihinde dostluğun zirvesi bu iki isimle anlatılır. İşte biz, her birimiz bu dostluk zirvesini yaşamak ve bunu yaşatmak ve hissetmek için her birimiz durduğumuz yerin neresi olduğuna bakıp gideceğimiz yerin neresi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yarenlik sadece Çankırı’nın Kastamonu’nun değil bu bölgenin kültürüdür. Bu toprakların ruhunda yarenlik vardır” diye konuştu.

“Belediyemizin destekleri çok kıymetli”

Esenler Çankırılılar Derneği Başkanı Osman Kelber de yaptığı konuşmada, “Esenler’de Çankırı sevdamızı yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyoruz. Esenler Çankırılılar Derneği olarak hemşehrilerimizin iyi gününde, kötü gününde yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Maddi ve manevi yönden hemşehrilerimizin yanında oluyoruz. Esenler Belediyemizin ve sayın belediye başkanımızın Sivil Toplum Kuruluşlarıyla olan destekleri ve gayretleri tartışmasız bizler için çok kıymetlidir. Belediyemizin destekleriyle hemşehrilerimizi kültür gezileriyle buluşturduk. Ramazan aylarında ihtiyaç sahibi ailelerin yanlarında bulunduk. Esenler Çankırılılar Dernek yönetimi adına bizlerden desteklerini esirgemeyen belediye başkanımız Sayın Mehmet Tevfik Göksu’ya siyasi büyüklerimize çok teşekkür ederim” dedi.

“En büyük öksüzlük köksüzlüktür”

Çankırı Dernekler Federasyonu Zeynettin Aydın ise, “Çankırı’dan Ahi Yaren ekibi buraya geldi. Bir kez daha belediye başkanımıza ve Çankırılı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. 450-500 kilometre uzaktan gelerek kültürümüzü, ananemizi burada yaşatmak için gelen baş ağalarımıza, yaren ağalarımıza, çavuşumuza ve sazendelerimize çok teşekkür ediyoruz. Yahya Kemal diyor ya ‘En büyük öksüzlük köksüzlüktür’ diye. Ecdada rahmet olsun ki bize yaren kültürünü bıraktı. Yaren kültürünü yaşamak, onların varlığını ve birliğini hissetmek, dostluğun, kardeşliğin, muhabbetin ne olduğunu biz o meclislerde öğrendik. O meclislerde samimiyeti, ihlâsı öğrendik” diye konuştu.