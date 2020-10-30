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Çankırı’dan deprem bölgesine destek
ÇANKIRI'DAN DEPREM BÖLGESİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ.
Genel 30.10.2020, 20:27
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Çankırı’dan deprem bölgesine ekipler sevk edildi.
Ege ve Marmara Bölgesi’nde geniş bir alanda hissedilen 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin en çok hissedildiği İzmir’in birçok noktasında yıkılan binalarda arama ve kurtarma çalışmaları başladı. Çalışmalara destek ve göçük altında kalan vatandaşları kurtarmak için bütün ekipler seferber olurken çevre illerden de destek geldi. Çankırı’dan da AFAD’a ait kurtarma aracı ile 4 personel, İl Sağlık Müdürlüğüne ait 1 ambulans 3 personel ve 4 kişilik UMKE ekibi bölgeye sevk edildi.
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