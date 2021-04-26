banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Tüm kurumlarda eğitime ara verildi, sınavlar ertelendi!
Tüm kurumlarda eğitime ara verildi, sınavlar ertelendi!
Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıkladı: Tam kapanma uygulanacak
Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıkladı: Tam kapanma uygulanacak
Bakan Koca 40 yaş üstü için aşılama tarihini açıkladı
Bakan Koca 40 yaş üstü için aşılama tarihini açıkladı
Sıcaklıklar 30 dereceye çıkacak
Sıcaklıklar 30 dereceye çıkacak

Çankırı’da vaka hızı yavaşladı, genç hasta sayısı artıyor

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentte Covid-19 vaka artış hızının yavaşladığını ancak genç hasta sayısının arttığını bildirdi.

Genel 26.04.2021, 17:22
2
Çankırı’da vaka hızı yavaşladı, genç hasta sayısı artıyor

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentte Covid-19 vaka artış hızının yavaşladığını ancak genç hasta sayısının arttığını bildirdi.

Çankırı İl Salgın Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Abdullah Ayaz başkanlığında toplandı. Vali Ayaz, toplantının ardından güncel durum ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz paylaşımında, "Vaka artış hızımız yavaşladı ancak tedbirlere uymaya devam etmemiz gerekiyor. Son süreçte 65 yaş üzeri hasta sayımız azalsa da genç hasta sayımızda ciddi artış yaşıyoruz. Virüs genç-yaşlı ayırmıyor lütfen dikkatli olalım" ifadelerine yer verdi.
banner478
Yorumlar (0)
12°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?